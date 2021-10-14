台中社宅達標5508戶 蔡總統目標掛零 盧秀燕：中央加油

台中市府14日舉行西屯區惠來厝段好宅新建工程動土典禮，市長盧秀燕表示，蔡總統「拜託」台中4年蓋5000戶，興建戶數達5508戶，目標提前達標，但中央1戶未落成，向中央喊話「加油！」市議員陳淑華反嗆，惠來厝段社宅用地為國有土地，中央以最快速度撥用，在前市長林佳龍任內已規畫，批盧搶功勞。

盧秀燕今日在西屯區惠來厝段好宅新建工程動土典禮，盤點目前台中市社宅與戶數，表示她上任前台中市有5案社宅興建、規畫，目前已增到18案完工、興建與規畫，「未來還會有更多好宅」，台中市達到中央交給台中市的戶數目標。

台中市府14日舉行西屯區惠來厝段好宅新建工程動土典禮。（盧金足攝）

她說，當初蔡總統說，有20萬戶拜託全省各地幫她蓋好，台中市4年蓋1萬戶，中央與地方各蓋一半的戶數，蔡總統不是要求，而是「拜託」台中市幫中央蓋，因為大部分興建經費都是台中市的錢，台中市目標蓋1萬多戶，中大與台中對半分的5000戶，台中的已經達成，但中央在台中市要蓋的，「1戶都還沒落成，中央，加油！」

台中議員陳淑華質疑，惠來厝段社宅用地為國有土地，中央以最快速度撥用，在前市長林佳龍任內已規畫，批盧搶功勞。（盧金足攝）

對盧秀燕表示，中央在台中市蓋社宅績效掛零，民進黨市議員陳淑華不以為然的表示，盧秀燕一上任，宣示要在任內「完工」5008戶社會住宅，但她在市議會質詢市府跳票，確定無法在2022年前完工，盧秀燕即將「完工」改口成「規劃、興建、完工」，真是官字兩個口。

陳淑華強調，社會住宅是蔡英文總統重大政見，西屯區的國安段是台糖土地；惠來厝段是國有財產署土地，在林佳龍擔任市長時已撥用，西屯區兩個社會住宅規畫案，都在林佳龍任內啟動規畫並逐步取得土地使用權。

她說，盧秀燕放假消息混淆視聽，惠來厝段社宅用地明明是國有土地，中央也以最快速度撥用，在林前市長任內即已規畫，盧只為搶功勞、搶政績而說謊，抹煞中央及林佳龍的行政作為，非常不可取。

近2年受到國際資金寬鬆及疫情影響，物價一直上漲、房價飆，陳淑華批評，台中市府的社會住宅進度明顯落後，至少延宕兩年，社會住宅興建速度趕不上建商炒房的速度，台中市房價所得比頻頻創新高，第一季房價所得比超過10倍，年輕人只能望屋興嘆。