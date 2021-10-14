綠委羅致政近日提出《公文程式條例》修法，打算將民國改成公元。立法院長游錫堃今日於立院受訪表示，他個人的習慣是看公元，跟國際接軌也是好事，建議可採公元後括號註記民國的作法。

游錫堃指出，因為常常要看很多與外國有關的資訊，因此個人的習慣上，都是採公元。比方說荷蘭在1624年來台、西班牙1626年來台、鄭成功1661年來台、大清1683年等等，這些都沒辦法用民國。

游錫堃說，用公元跟國際接軌是好事，若能把公元後面括號起來，註記民國，比方說2021年(民國110年)，這做法或許也方便大家來講。