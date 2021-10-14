台中太平區的慈明高中長期以來秉持「關懷社區鄰里；實踐互助共好」的理念，服務鄰里；慶祝重陽節，董事長常露上人募集大批物資，並舉行「敬老恤貧」愛心活動，發送校園周邊社區，關懷獨居老人及弱勢族群，落實教育即生活之目的。

慈明高中董事長常露上人指出，重陽敬老的祝福，就是讓家庭教育與品德教育落實並融入生活中，從親身的帶頭引導，讓每位學生都能培養出「知恩、感恩、惜福」之素養，成為有內涵的慈明人。

慈明高中董事長常露上人表示，期許「重陽敬老」節日喚起社會大眾關懷長者，另弱勢族群，抱持「人溺己溺、人飢己飢」的愛心，準備豐盛的生活物資，分送鄰里溫暖鄉親，讓學校鄰里互為一體，情感交流更加親密。

太平區永隆里長張立緯說，慈明高中在地方上辦理各項愛心活動，整合社會資源，達成社區共好效益，實現教育即生活之目的。常露上人是佛教界德高望重的長老尼，長年以來默默行善，，其善行義舉亦獲內政部公開表揚，他代表里民向董事長致上最高的敬意。

慈明高中指出，以佛教精神辦學「慈、智、聖、行」校訓鐫刻校園。近年，順應潮流，增開照顧服務科，樂齡族成為學生學習及關注焦點。另設立餐飲、美容、觀光科等建教合作班，協助弱勢學生順利升學，解決學生家庭的經濟困境。

慈明高中表示，配合國家新南向政策而招收僑生建教合作班，今年邁入第2屆，國際化教育理念深獲好評，對僑生的照顧更是不遺餘力，獲得所有僑生的感念。近年來榮獲教育部品德特色學校殊榮，獲社會大眾肯定。