美國食藥管理局（FDA）官員周三對嬌生新冠疫苖加強劑釋出有利的訊號，稱在注射第一劑兩個月後接種第二劑可能有助於免疫力提升。

不過該官員亦承認，支持嬌生加強劑的數據有限，且機構尚未查驗所有資訊。這份周三公布長達54頁的文件指出，儘管尚未獲得FDA認證，但數據摘要顯示在施打第一劑嬌生疫苖大約兩個月後給予第二劑可能是有益的。

報告亦指出，在臨床試驗和現實世界研究中，一劑嬌生疫苗的有效性，始終不如輝瑞和莫德納研發的mRNA疫苗。但總體而言，數據顯示接種單劑型嬌生疫苗在美國仍然可預防新冠肺炎重症和死亡。

FDA科學家提出的這份報告，將作為該機關疫苗專家小組在決定是否建議接種加強劑的參考。該獨立的顧問小組將在周五開會討論第二劑嬌生疫苖的安全性和有效性數據。

這份報告釋出的訊息和前一日有關莫德納加強劑的報告迥然不同。美國FDA科學家周二出具報告指出，莫德納並不符合該主管機關同意使用其新冠疫苖加強劑的所有標準，因為前兩劑疫苖的有效性已經夠強。文件指出，莫德納疫苗的數據顯示其加強劑確實能增加抗體，但注射前後的抗體差異不夠大，尤其是對那些抗體仍然很高的人而言，差異更小。

目前美國政府僅提供輝瑞加強劑，莫德納現在正尋求主管機關同意以前兩劑一半的劑量（50微克）作為加強劑，提供給65歲以上成年人及高危險族群接種。

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health, NIH）周三則發布針對458位成人所作的混打研究報告，稱接種單劑型嬌生新冠疫苖後，如果以輝瑞或莫德納疫苖作為加強劑，其保護力將顯著提升。目前美國並未開放混打新冠疫苖。

研究發現，接種一劑嬌生疫苖的受試者在接種第二劑疫苖15天後，如果第二劑是嬌生加強劑，則抗體增加4倍；如果是以輝瑞疫苗作為加強劑，抗體則提高35倍，而注射莫德納疫苖作為加強劑，則抗體更大幅增加76倍。