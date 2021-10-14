33歲香港女星白雲（本名：白雲鳳）有E級傲人上圍，被粉絲尊稱為波神，近日圓規颱風接近，台灣強風驟雨，香港天氣也不好，白雲昨(13日)則分享到飯店度假美照，同行的還有30歲港姐劉溫馨，兩人還坦誠相見全裸洗泡泡澡，白雲之後祭出私房美照大秀北半球，引來網友大讚性感，也有人誇形狀很圓。

白雲過去演出過電視劇《不懂撒嬌的女人》，8月時她為新戲開工，劇中和黃文標、孫慧雪飾演家人，而白雲也難得挑戰演母親的角色，拍攝時她收起性感，以一件白色T恤入鏡，而她在劇中的「女兒」身高及肩，讓她受訪時笑說第一次拍戲被安排有這麼大的小孩，更開玩笑說如果20幾歲就生小孩的話，現在孩子應該也這麼大了。

白雲曬美照秀出超長事業線。（圖／翻攝自snowybai IG）

白雲2016年就嫁為人妻，另一半是前香港先生、富二代建築師江俊霖，被問會不會因此計畫想生小孩？白雲坦言一切要看緣份，更指自己過去有很多「血腥回憶」，由於過去一胎化政策看過許多長輩和親戚選擇墮胎，「如果想要小朋友一定要想清楚，如果真的有了也一定不能放棄」，又因為她從小身為獨生女，羨慕有兄弟姊妹的童年生活，未來她若當媽，可能最少會生兩個。

對於性感印象，白雲上月發長文強調自己愛性感，性感不是罪，而是一種美，她也會身體力行實踐這種想法。昨颱風天，白雲曬出和劉溫馨約會美照，寫下：「Typhoon date，颱風約會天，吃飯看電影，最重（要）的是一起泡個澡」，可見合照中兩人被滿滿泡沫包圍，白雲逗趣嘟嘴，獨照她則曬出招牌事業線，洗完澡後兩人又換了浴袍一起在床上自拍，網友回應：「應該是最好閨密BFF」。