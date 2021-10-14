立法院司法及法制委員會今（14）日召開「從屏東挖眼案看社會安全網破洞」公聽會，中華人權協會認為，建立並落實社會安全網的機制是各界共識，因此政府必須積極介入治療照護，並點名衛福部需介入協助，且應先優先處理《精神衛生法》及相關子法的修正案，才能達到防微杜漸的效果。

中華人權協會策略長陳建宏指出，精神疾病沒有創口，也不一定有明確病徵，加上發病時間不易掌握、難以依賴醫學儀器判讀，所以在這類精神疾病的鑑定與治療上，仍面臨不少瓶頸；且因精神疾病亦可能出現自戕行為，而社區或家庭並無專業醫療與照護能力可控制病情，許多家庭甚至連讓病人配合服藥都有困難。

有鑑於此，陳建宏認為政府必須積極介入治療照護，但目前司法系統無論是在組織法的設計、作用法的功能，都非最適合處理精神疾病的機關，像是亟需醫療鑑定的案件，經常找不到資源管道可有效率地處理，因此需要衛福部介入與主導，特別是提供立即的精神鑑定資源、編列充足的鑑定與收治預算。

屏東發生駭人挖眼案，司法及法制委員會今（14）日召開「從屏東挖眼案看社會安全網破洞」公聽會。圖為超商女店員拆除雙眼紗布，視力恢復良好。（莊全成提供）

對於多數因精神疾病而導致的刑事犯罪，陳建宏認為，如果能在社區早期通報、機關介入的程序上予以銜接落實，相信其實可以提早避免，因此贊同建立專責的司法精神醫院，且必須跨部會合作，由衛福部提供專業鑑定管道、執行期間的評估，司法機關擔負起行政醫療處分的形式審查，而該醫院不應只是收治涉犯司法案件的病人，也該做資源的統合利用，對象也應擴及在社區通報、偵查期間、刑前、無罪判決後、假釋期間等階段的病人，同時與其他不具潛在暴力性、攻擊性、侵略性的精神疾病者分流。

相較於《刑事訴訟法》、《刑法》等「事後補破網」的功能，陳建宏指出，《精神衛生法》才是真正可以防微杜漸，因此更該儘速且優先處理《精神衛生法》及相關子法的修正案，並進一步加強《精神衛生法》與其他法律介接的完善性；而鄰里間有精神問題的人士，民眾、里鄰長或管區員警不會全然不知，因此也須有暢通且方便的通報機制，通報後積極處理。

至於外界憂心被告謊稱精神疾病的情況，是否會因司法精神醫院的出現而增加？陳建宏認為，若精神治療期間是嚴謹且完整，詐病者很容易被發現，且詐病期間還要接受長期住院治療，同時面臨「誤用藥物」等危害健康的風險，這部分仍有相當嚇阻效果。