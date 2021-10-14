來自南投的國民黨立委馬文君，3日抒發自己對「心目中最美好的南投」的看法，強調這個問題其實很簡單，就像「家鄉溫婉的山河和飄渺的雲霧，以及鄉親幸福微笑的時刻」；而她也身體力行參加一場攝影展，要讓更多人看到南投的美。馬文君形容南投的貼文讓不少網友直呼感動，更有人留言自稱感動得哭了。

馬文君13日在臉書發文寫道，常常有人問她心目中最美好的南投是什麼樣子？這個問題她可以說得冠冕堂皇、宏圖遠闊，但是這個問題其實也沒這麼複雜。馬指出，對她而言最美好的南投，「大概就是星星和月亮升起之前，家鄉溫婉的山河和飄渺的雲霧，以及鄉親幸福微笑的時刻」，這些便是她心目中美得不可方物的瞬間。此文感動不少網友，有人更留言自稱感動得流下眼淚。

不僅如此，馬文君13日出席由南投縣水沙連藝術攝影家協會舉辦的「『魅力似攝』飄茶香攝影聯展」，與當地攝影愛好者相見歡，身體力行推廣南投縣鹿谷鄉的山林水色、人文風情，受到協會成員與現場民眾熱烈歡迎並留下合影。

今日（14）是重陽節，馬文君也特別在臉書發文，強調自己近日出席重陽節敬老活動，除對現場長者們獻上祝福與問候，身為晚輩也須記得及時相伴家中長輩親人，並對他們心懷感恩，因為長輩總是用生命餘暉、顧頭顧尾的守護著家，晚輩也才能安心打拚事業、開心就學。