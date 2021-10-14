國民黨智庫今天正式完成改選，由黨主席朱立倫兼任董事長、前行政院長張善政任副董事長、前國民黨立委柯志恩任執行長，強化智庫、黨中央、黨團三合一，朱立倫說，未來將連結民間各個領域的智庫，形成影子內閣、準執政黨的規模。被問到受邀任智庫副董後有無和前高雄市長韓國瑜聯繫，張善政說「韓國瑜給予我祝福」。

朱立倫會後偕同張善政、柯志恩一同接受媒體採訪，朱說，未來智庫要擴大範圍，不只有國民黨的智庫，也要連結所有民間智庫，包含公共衛生、醫療、環保、科技、財經、教育等領域的智庫，希望擴大領域一起來合作，將來形成影子內閣、準執政黨的規模，提出符合民眾需求的政策。

被問到日前提及邀請長風基金會等匯集成藍軍大智庫，但長風基金會表示他們不屬於任何黨派，朱立倫指出，所有連結的智庫，都不屬於國民黨，也不屬於藍軍，但只要能合作的都可以來合作，每一個基金會都是努力合作的對象。

如何強化智庫、黨中央、黨團三方溝通？朱立倫透露，這幾天跟立委座談也提出黨團、智庫、黨中央三合一，尤其智庫執行長柯志恩是立委出身，副執行長是現任首席副書記長萬美玲，未來所有議題都會跟黨團合作，不但是合作，更是和黨中央合而為一。

張善政則說，未來要和立院溝通的更好，也會從民眾關心的議題切入，讓立委能在立院即時發揮，將來會加強輿情蒐集。由於曾在2020大選中擔任總統候選人韓國瑜的副手，媒體詢問，至今有無和韓國瑜聯繫？張說，他跟韓國瑜持續都有聯繫，韓給予祝福。

此外，外界關注國民黨如何重啟兩岸溝通，朱立倫說，兩岸溝通平台，是持續保持暢通的溝通，有需要的話，將來各項論壇舉辦的話，國民黨都會參加。