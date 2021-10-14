中職14日傳出關於第6隊的消息，對此中職表示，關於昨(13)日由會長蔡其昌率員拜會中華電信一事，蔡其昌表示，關於中華電信能不能成為第6隊目前還言之過早。

「中華電信能不能成為中華職棒的第6隊，目前還言之過早。」蔡其昌表示，中華電信過去對中華職棒給予很多協助，也非常支持棒球運動的發展，如果中華電信在整體的行銷效益上能擁有一支職棒隊，應該會有很大的加成效果。

蔡其昌繼續說：「因此希望透過這次的正式拜訪與簡報說明，讓中華電信全盤了解加入第6隊的架構跟內涵，中華電信也表示會做深入的討論跟評估。」

今年受到疫情的影響，不但球賽票房受到衝擊，也影響了原來企業拜訪的計畫，蔡其昌說：「站在我個人立場，不論是中華電信或是其他潛在的企業有興趣，我都很願意親自去拜訪並簡報，這是我上任之後的工作與目標。我們還是會按部就班的努力找尋適合的企業來組成第6隊，讓職棒的可看性增加，期待很快會有好消息。」