高雄鹽埕區城中城大樓14日暗夜惡火釀成多起死傷，當地高市議員陳美雅今（14）日表示，近日才剛在議會質詢，要求高市府面對這些老舊大樓必須更主動積極協助都更，不能總推說「必須過半住戶同意」才能做，直言市府態度過於消極。高市議員蔡金晏也認為，老舊建築不符消防法規，宛如一顆長期不定時炸彈，但政府卻只能開罰因應。

旗鼓鹽選區的議員陳美雅指出，前天在議會都委會質詢時，有向副市長林欽榮提到，鹽埕區為早期高雄最早的商業區，但有不少大樓面臨半荒廢狀態，很多建築物需要政府主動積極協助都更。

陳美雅表示，當時質詢時市府給的答案只會說，需要過半數的住戶同意，政府才能夠協助，但她批評「太消極」，沒想到才剛質詢完，就發生這件憾事，後續除須追究相關責任外，也呼籲市府應更積極主動找出哪些有潛在危機的老舊大樓全面體檢。

陳美雅提到，該棟大樓住戶大多為社會弱勢民眾，對於法令不是那麼了解，無法保障自身權益，她多次在市議會跟市府提出建言必須主動去關心，也呼籲高市府針對老舊建築都更、消防等安全問題，能更積極處理面對，希望不要再有類似悲劇發生。

蔡金晏指出，「城中城」歷史悠久，但過去的消防法規與現在有落差，如果住戶一下子要改善消防設備，增加自動灑水、煙霧偵測等設備以符合法規需求，恐怕必須要好幾百萬，但對於弱勢住戶而言是一筆龐大負擔，因此政府也只能一直開罰，讓類似的老舊大樓像是一顆長期不定時的炸彈，他要求市府必須提出解方。