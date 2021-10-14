工業電腦廠樺漢(6414)今（14）日宣布與Google Cloud成為策略合作夥伴，為全球開放式智聯網（AIoT）雲端平台數位轉型，結合數位化即服務（DaaS）策略與Google進階雲端解決方案和服務，鎖定10大高成長利基市場打造全新商業模式，搶攻龐大需求商機。

樺漢董事長朱復銓指出，樺漢的三階段企業轉型發展依序為硬體設備「集合」、系統軟硬體「整合」及3年前提出的創新平台「融合」，目前正著手透過標準化、模組化、平台化3大程序，並致力凝聚提供平台式服務，透過資訊雲端化來解決客戶痛點。

雙方此次合作的首要目標，為將樺漢的關鍵業務銷售、市場規畫和營運管理三大系統，從原先的地端部署環境遷移到Google Cloud，並運用資料運算、儲存及分析服務優化數位管理生產工具，提升研發設計鏈與生產供應鏈的作業透明度。

Google指出，樺漢藉此可提升效率及節省資源、精簡設計時程，可快速在市場上提供更具前瞻性的設計、支援與製造服務，並進一步將DaaS策略連結Google Cloud的雲端服務，向核心產業的國際客戶群提供各種創新產品和服務。

雙方已簽署合作備忘錄，樺漢計畫為Google針對免手持工業作業設計的穿戴式電腦Glass Enterprise Edition 2、採用Google雲端技術企業用視訊及協作平台的Google Meet開發及經銷Google設備與解決方案，並開發符合Google Meet標準的硬體設備及周邊裝置。

朱復銓指出，樺漢跟亞馬遜雲端運算服務（AWS）和Microsoft Azure亦有合作，但Google在雲端服務及平台的強大功能、提供的技術及平台、客戶對分散式雲網服務及大數據管理的需求，為選擇與Google Cloud策略合作的原因。

朱復銓表示，企業需要完整乾淨的服務，樺漢想把應用全方位拓展到全球、在雲網時代開花結果，Google Cloud是非常好的合作夥伴，未來將把資源放在Google平台，凝聚各方需求推向全球，開創新世代智聯網（AIoT）數位產品與服務的新商業營運模式。

針對策略合作對業務挹注及顯現時間的預期，朱復銓表示，已縝密計算20大應用場景、客戶及市場商機，正將平台式服務向客戶做先期介紹，目前客戶反應甚佳，但預期需要半年時間完整架構再推向市場，後續進展將在未來法說會時適時對外說明。

朱復銓表示，Google雲端服務已應用在智慧製造的生產線、有許多專案正在推動中，預期將策略合作最快發酵領域。同時，Google服務過去主要針對商用或消費性產品應用設計規畫，透過樺漢重新規畫設計，未來有機會大量應用於工業用及智慧製造領域上。