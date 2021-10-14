樺漢（6414）14日宣布與Google Cloud達成策略合作，共同推動製造系統轉型，並打造出創新產品、服務及工業製造模式，聚焦智慧城市、智慧製造、智慧零售、金融服務以及媒體娛樂等核心產業的國際客戶，將積極規劃與前20大生意夥伴共同導入雲軟硬智慧整合平台服務。

樺漢董事長朱復銓表示，樺漢正致力於成為一家智能物聯網（AIoT) 雲端服務公司，並基於雲軟硬智慧平台發展出能夠顛覆 ODM 產業的嶄新商業模式。透過Google Cloud所提供的所有基礎架構、平台與專業技術，進一步強化現行設計製造服務工作流程，並開發新的雲端產品、服務及解決方案。

樺漢此次與Google攜手合作，首要目標是將關鍵業務銷售、市場規劃和營運管理三大系統從原先的地端部署環境遷移到Google Cloud，以提升效率及節省資源。

同時，樺漢還將運用Google Cloud的資料運算、儲存及分析服務，來優化公司的數位管理生產工具，進一步提升其研發設計鏈與生產供應鏈的作業透明度，包括生產線組裝、集成、測試及封裝。如此一來，樺漢便能精簡設計時程，從而快速且自信地在市場上提供更具前瞻性的設計、支援與製造服務。

此次合作的另一個核心，樺漢將以現有的全球性物聯網與嵌入式技術、設計製造服務、資訊科技及系統整合服務為基礎，進一步發展公司的DaaS策略，在連結Google Cloud的雲端服務下，樺漢得以提供各種創新產品和服務。

朱復銓擘劃樺漢五年轉型計畫，致力為其合作夥伴和客戶開發次世代的資訊與營運技術(IT/OT)、智能物聯網 (AIoT)、人工智慧 (AI) 和具備 5G 功能的解決方案和服務。透過與Google Cloud 的策略合作，樺漢不僅能夠為合作夥伴和客戶提供數位化監控、維護及控制製造設備與流程的服務，還可提高元件數據的價值，並即時優化其廠房設施與工作流程。

這種新解決方案和服務的整合可以讓樺漢的客戶能運用 Google Cloud 安全且可擴展的雲端基礎架構，在他們選擇的企業內部、混合雲或即服務 (SaaS) 模式中，靈活部署雲端原生支援解決方案，從而使他們自己的運營更具效率，並取得長期成功。

據了解，樺漢目前已與Google Cloud簽署合作備忘錄，將在不同領域展開合作，並為樺漢的核心產業領域提供更強大的協作與通訊支援。

樺漢計畫為Google針對免手持工業作業所設計的穿戴式電腦 - Glass Enterprise Edition 2，以及採用Google雲端技術企業用視訊及協作平台的Google Meet開發及經銷Google設備與解決方案。此外，樺漢打算開發符合Google Meet標準的硬體設備，與相關周邊裝置，以滿足跨產業的廣大客戶群。