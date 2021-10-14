「守護歷史建物、臺鐵職福會ROT首案」今（13）日上午10時在臺鐵局大樓會議室由「財團法人臺灣鐵路管理局職工福利委員會」與「美德耐集團」簽訂「鐵路局機務段員工連棟宿舍修復再利用計畫」ROT合作案，啟動日治時期鐵路宿舍修復計畫，臺鐵職福會為守護鐵路文化脈絡，將依循文化資產保存精神，與美德耐集團共同合作，修復保存珍貴鐵路文化資產。

該宿舍群建於日治昭和時期，原為鐵路員工宿舍，沿鐵道部主線設置於舊臺北市鐵路線北側，屬日治時期判任官甲種、乙種、丁種宿舍，呈現當年鐵道部建築格局，配置則為雙併、兩棟間設有防火巷，且設有防火山牆，臺北市政府文化局於96年將之指定登錄為歷史建築，該宿舍群能充分展現並保留當年建築特色與生活面貌，彌足可貴，具保存價值。

「財團法人臺灣鐵路管理局職工福利委員會」與「美德耐集團」簽訂「鐵路局機務段員工連棟宿舍修復再利用計畫」ROT合作案，啟動日治時期鐵路宿舍修復計畫。(戴志揚翻攝)

美德耐集團執行本計畫，將投資新台幣逾3億元進行修復整建及維護管理，預計114年底前完工，除了傳承鐵路文化，更延續日治時代的建築傳統，讓昭和時期的鐵路宿舍，搖身一變成為穿梭於傳統與現代交錯的新商圈，引進不同生活所需機能，依類型做為區隔，成為民眾遊憩、探訪、展開快樂的亮點基地，可視為邁出「鐵路文化精神」文藝復興的第一里路。

「財團法人臺灣鐵路管理局職工福利委員會」與「美德耐集團」簽訂「鐵路局機務段員工連棟宿舍修復再利用計畫」ROT合作案，啟動日治時期鐵路宿舍修復計畫。(戴志揚翻攝)

美德耐集團近來將經營觸角延伸至交通領域，初試啼聲的第一步即是106年經營桃園捷運機場線，而後於109年承攬長庚醫療-桃園長庚轉運站商店區，110年又循著舊軌道串起隱身台北市中心的日治時期鐵路宿舍，發展獨樹一格的＂軌道經濟＂探尋著臺灣各個角落的温度與感動。

「財團法人臺灣鐵路管理局職工福利委員會」與「美德耐集團」簽訂「鐵路局機務段員工連棟宿舍修復再利用計畫」ROT合作案，啟動日治時期鐵路宿舍修復計畫。(戴志揚翻攝)

這項歷史建築修復計畫，以延續整體社區氛圍及歷史文化為主軸，保留原有鄰里間的巷弄配置，尊重都市紋理發展軌跡。並將重新串起鐵路員工宿舍群與社區連結，將以開放空間、綠樹廣場、休憩小站等各種設施，活絡區域，值得國人期待。