【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為6例男性、2例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自美國(2例，案16424、案16425)、烏克蘭(案16426)、阿拉伯聯合大公國(案16427)、菲律賓(3例，案16428、案16430、案16431)、印尼(案16429)入境，入境日介於今(2021)年9月29日至10月12日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計16321例確診，分別為1684例境外移入，14583例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例死亡，其中834例本土、12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。