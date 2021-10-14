街口跟LINE Pay「通了」！財金公司宣布，即日起正式開通電子支付跨機構「轉帳」服務，不論是電支機構間之帳戶互轉，或是電支帳戶與金融帳戶間之轉帳攏嘛通；民眾可透過電支APP或是金融機構各通路，比照現行ATM轉帳，輸入轉入金融機構代號(電支機構代號為390~398)及轉入帳號，即可輕鬆完成跨機構轉帳。

為利電子支付機構間，及電子支付機構與銀行間之跨機構資訊流及金流互聯互通，金管會於110年9月核准財金公司辦理「跨機構間支付款項帳務清算」及「電子支付跨機構共用平臺」業務，提供跨機構間轉帳、繳費及繳稅等金流服務，以提升整體支付市場運作效率。

財金公司表示，現行市場上已開業之8家電支機構業已經全數在110年9月加入「電子支付跨機構共用平臺」，各電支機構配賦之跨行金融機構代號分別為：悠遊付-390、一卡通-391、愛金卡-392、國際連-394、橘子支付-395、街口支付-396、歐付寶-397、簡單付-398。

跨機構間之轉帳費率，比照現行一般金融機構機制，除了轉帳金額500元以下，每帳戶享每日1次免手續費外，部分電支機構也已經祭出優惠方案，詳情請見各電支APP或其官方網站；財金公司將持續依金管會指示，配合電支機構系統開發進度，辦理「繳費」、「繳稅」等跨機構服務上線，嘉惠社會大眾。

「電子支付跨機構平臺」串聯各電支機構與金融機構，使跨機構間之資訊與金流得以互聯互通，並提供各支付業者快速的後端款項結算服務，有效提升各支付業者的交易安全及效率；電支機構亦能發揮彼此優勢，產生互利共通之綜效，擴大電支機構之業務範圍及拓展應用場景，滿足消費大眾多元的行動支付需求，創造更多元優質的跨機構行動支付服務。