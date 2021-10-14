聯準會即將啟動縮表，渣打銀行今發布2021年第4季投資市場展望，指出距離緊縮周期仍有一段距離，在強勁的經濟基本面與市場信心支持下，仍相對看好全球股市和高風險債券的中長期前景，其中偏好美股和歐元區股票；同時預期各國央行早於聯準會的升息步調，將導致美元反彈時面臨上方壓力。

渣打銀行財富管理處主管陳太齡表示，近來市場普遍關注聯準會縮表計畫，儘管短期可能造成波動，但預期並不至引起極大震盪，後續密切觀察2022年底以後的升息訊號，以及其他經濟體央行的收緊計畫。由於許多國家的央行緊縮速度快於聯準會，渣打銀行認為這將有利風險資產中長期表現，並預期美元走勢承壓。綜觀而言，聯準會啟動縮減購債對多元化收益配置並非重要風險。

值得關注的是，全球經濟即將進入不均衡復甦的第二階段，預期未來兩年美國和歐元區的經濟成長可能更強勁且通膨溫和上升，但中國和新興市場則可能減速，加上中國持續加大監管力道，使新興市場資產面臨壓力，連帶增加未來6-12個月經濟和企業獲利成長的不確定性。

在外匯市場方面，陳太齡表示，由於全球其他央行的緊縮立場比聯準會更加明確，渣打銀行預計美元反彈時將面臨上方壓力，而澳幣、紐幣、加幣和英鎊則是相對看好的貨幣。短線上，美國實質利差收斂支撐美元反彈，但預期年底前美元指數可能會落在91~95點區間橫盤。

陳太齡表示，弱勢美元則為黃金走勢帶來支撐因素，加上黃金避險特性不減，與市場復甦所帶來的消費者購買需求，預期金價走勢將小幅上揚，但隨著聯準會不再寬鬆，美國通膨調整的實質利率將緩步上升；同時，黃金 ETF資金流向疲弱可能會繼續壓抑金價表現，年底預估價格可能為每盎司1790美元附近。