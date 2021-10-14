有線電視寬頻戰愈演愈烈，老大哥中嘉寬頻加碼應戰，繼前一波辦寬頻送筆電引發熱烈迴響，本次升級為「你的方案你做主-寬頻好禮任你選」，網羅市場超熱銷Dyson吸塵器SV18、Airpods Pro、Switch等多達20項商品申辦即享優惠，搭配熱門萬元商品及1G頻寬上網加有線電視，換算首年平均月租最低只要$546起。

中嘉寬頻行銷副總顧景琪表示，寬頻市場僵固已久，中嘉打破市場規則給用戶更多選擇，我們設計出彈性、可以任意組合商品的方案，把寬頻與搭配家電交給用戶自由選。中嘉也相信，與其將廣告費大量花在操作網路風向，讓消費者在真假難辨的網路口碑中不知如何做出判斷，不如透過真實存在的中嘉用戶分享好的體驗、推薦給親友，中嘉也將優惠直接回饋給推薦與被推薦的新舊用戶雙方，這才是真實惠。

中嘉寬頻表示，有別於市售辦寬頻送贈品方案，贈品與方案頻寬皆是僵固組搭、選擇性少；看準現代消費者精打細算，申辦網路時多會將搭配產品與價格同步納入考量，中嘉首創「你的方案你做主，新申辦指定專案不論頻寬、產品皆可任意組合，將方案組合彈性交給消費者自主搭配，挑戰寬頻市場規則最大彈性。

為回饋忠實支持品牌的老客戶群，中嘉寬頻另推出「中嘉好客 推薦有禮」方案，邀請老客戶好康逗相報，不限分享人數，只要透過優惠碼申辦成功，推薦人與被推薦人皆可享有免月租優惠，推薦人再加碼贈送買東西商城購物金1000元，最多可享3個月免月租外加3000元購物金，不僅樂省寬頻月租費，更能無痛網購血拚。