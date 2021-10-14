台中客家文化極具特色，「大埔腔」客語更是山城客家代表，面臨客語流失及斷層。有山城客家奇女子之稱的徐登志老師於1993年自組「寮下文化工作室」，採錄客語民間文學、故事傳說，並自編大埔腔客語教材，1995年更與有識之士成立台中縣客家文化協會，保存大埔客家母語。

徐登志老師近期因身體不適在家休養，盧秀燕特別請江俊龍主委前往探視，並頒贈「大埔客語之母」獎座，肯定徐登志的貢獻。徐老師的妹妹徐月里、妹婿劉志宗一同祝賀，金玉堂出版社董事長馬水金及前台中縣客委會主委陳乙升也到場致意。

江俊龍表示，徐老師在客家復興之路辛苦堅持，愛護土地和文化的心意令人感動。他曾與徐老師一同編辭典、教科書，總會暢聊客家願景；每年語文競賽，徐老師也會指導客家子弟朗讀演說，如母親一般將一生智慧傳給後代，希望她好好休養，早日恢復健康。

客委會表示，徐老師不僅在保存、發揚客家語言方面貢獻卓著，在客家音樂教育、社團服務、認證考試、歌謠創作及編撰客語詞典等方面都投入畢生的心力，進而帶動山城地區客家文化研究的熱潮。

徐登志老師曾榮獲北美客家台灣語文基金會全美台灣客家獎、教育部推展母語傑出個人獎、行政院文化建設委員會文耕獎、行政院客家委員會客家傑出貢獻獎、教育部特殊優良教師師鐸獎等全國性及國際性大獎，作育英才無數。