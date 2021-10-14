行政院長蘇貞昌前天立法院面對國民黨立委鄭麗文質詢時，雙方因台灣是否發展核子潛艦槓上，爆發言語爭執，鄭麗文質疑，政府不敢表態，戰爭時蘇揆第一個投降、蔡總統第二個投降，蘇貞昌反嗆鄭麗文不要臉，引發國民黨團不滿，要求蘇貞昌必道歉，否則將提告，甚至不排除杯葛立法院總質詢。對此，行政院發言人羅秉成強調，蘇院長當時挺身撥亂反正，為所當為，無怨無悔。

針對國民黨團要求蘇貞昌道歉，羅秉成今表示，國會議員在立法院的民主殿堂公開污衊三軍統帥的總統、最高行政首長的蘇貞昌院長會率先投降，這是影響民心士氣，何等嚴重，所以蘇院長挺身撥亂反正，為所當為，無怨無悔。

據悉，當天雙方爆發爭執時，鄭麗文有要求蘇貞昌道歉，但蘇貞昌當場拒絕，且事後蘇態度堅定，預料將不會道歉。

鄭麗文質詢蘇貞昌爆發唇槍舌戰，讓藍綠對立氣氛升高，民進黨立法院黨團為防止明日立法院會，國民黨再度出招杯葛議事進行，昨晚起排班在議場大門外排隊。

此外，針對駐德代表謝志偉，近期頻頻發表言論，不認國旗及中華民國，更批評國民黨、民眾黨行徑令人吐血。針對國民黨、民眾黨立委都要求謝志偉返台赴立院報告備詢，否則就請辭下台，行政院僅表示，相關議題由外交部統一說明。