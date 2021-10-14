14日重陽節，新竹縣長楊文科祝福全縣長輩們健康快樂！並帶著敬老禮品到竹北市及新豐鄉百歲人瑞家祝賀，分享走訪全縣48位百歲人瑞的養生之道，就是保持活動、均衡飲食、生活規律及常保愉快的心情！

社會處長李國祿指出，今年新竹縣百歲以上人瑞有48人，縣長楊文科均親自到宅致贈敬老禮物，並且很重視老人福利，持續發敬老福利津貼外，還建立社區照顧關懷據點、推動長照服務、發放敬老愛心乘車，讓新竹縣長輩生活無憂，活得健康、活得快樂。

住在竹北市的103歲的王瑞齡老先生，年輕時在台南機場擔任飛機維修師，60幾歲還在足球場上拚搏，並奔走籌組竹北市網球社團，81歲時能還打網球。

百歲公卓阿源，年輕時愛吃客家粢粑，有「粢粑源」的外號，迄今還有好記性，每天早上會騎著電動四輪車到水圳公園，下午到附近伯公廟找朋友聊天，看撞球節目也是百歲公的生活樂趣之一。同住的兒子卓珍發說，他從沒看過爸爸罵人，隨時都笑口常開！

新豐鄉102歲的廖陳錢妹，曾接受模範母親表揚，還拍過華山基金會的廣告，她到101歲還下田種菜，每天飲食均衡。102歲的邱劉參妹以前喜歡練氣功，曾接受模範老人表揚。新豐鄉百歲黃慶七養生之道就是不挑食，始終維持好胃口。

縣長楊文科並頒獎給新埔鎮的敬老楷模徐漢勳鄰長，他92歲還常騎腳踏車為鄰里服務，曾兩度獲得鎮公所好人好事表揚。另外，也頒發模範老人獎牌給新豐鄉江兆龍，他擔任松林村長，熱心公益服務社區，獲鄉親好評。