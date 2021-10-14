新北市長侯友宜被視為下一屆藍營總統大位熱門人選，他今日接受《新聞不芹菜》節目專訪時，被問到他是綠營內部民調的假想敵，2024是否想參選總統？侯友宜表示，選戰只是短暫過程，「別人把我當敵人我不在乎，我沒把你當敵人」，他認為定位比職位重要，想也沒有、不想也沒用，把握當下就不會有事，大家一起好好做事。

主持人黃光芹指出，2018是侯友宜人生第一場選戰，第二場選戰會是2022年連任，還是2024年總統大選。

侯友宜未正面回應表示，選戰只是短暫過程，現在他就是新北市長，他每天都在打戰希望病毒不要進來，選舉不是人生最重要的事，選舉是選擇，他認為人生最中要角色是要為這塊土地做什麼。

「定位遠超過職位」侯友宜說，別怎麼看比職位更重要，萬一市長做不好會被市民評價「憨慢」，這些民調都是參考，說不定是別人不好意思講你壞話。

侯友宜說，他不關心自己要做啥，真的要去選這場戰役，還有很長時間，這些都是多的，庸人自擾想也沒有用，把握今天好好做事。

至於黃光芹提問外界質疑侯友宜國民黨黨性不夠堅強，侯友宜強調，他當了一輩子警察，最在乎就是能否為國家、人民做事， 國家、人民遠超過黨與派「黨會比國家、人民重要嗎？」，都做好了，才有黨、才有派。

被問到國民黨主席選舉侯堅持未表態，被人罵是民進黨栽培的，侯友宜說，他不怕人家罵，各黨、各派都有朋友，朋友一起為國家最重要 ，他跟朱立倫也都是朋友關係。

外界揣測朱立倫有意參選總統，侯友宜說，只要願意為國家承擔，他都願意為他們加油打氣，每個人都有天命責任，他都會鼓掌。

被問到對民進黨評價，侯友宜說「好、壞大家都看得出來」， 做得好鼓勵，執政要學會謙卑，團結在野，讓中華民國獲得平等、自由、和平，只會批評損人不利己。