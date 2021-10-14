張小弟弟說，戴矯正器時剛開始很不習慣會容易吐出，後來克服心理障礙、逐漸習慣，開心不再是「暴牙弟」。（台中榮總提供／張妍溱台中傳真）

長期鼻塞用口呼吸 當心變暴牙，8歲張小弟弟長期有「口呼吸」習慣，造成暴牙，於是裝置「肌肉功能矯正裝置」，但期間仍有打呼症狀，經就醫發現呼吸道堵塞的地方是在鼻腔，使用鼻噴劑後減少打呼，咬合情形明顯改善，上下牙齒水平距離由9mm降到2mm，外觀跟當時求診時相差非常多，人也變得有自信。

兒童牙科暨齒顎矯正科主任陳亮如醫師指出，小朋友使用「肌肉功能矯正裝置」矯正暴牙，每天晚上佩戴後可見咬合的狀況改善，戽斗變成正常的咬合，但有患者有極度呼吸道阻塞，有可能罹患過敏性鼻炎，尤其中部地區空汙問題，她的門診有過敏性鼻炎患者近來求診增3成。

8歲張小弟弟說，睡覺的時候都會用嘴巴呼吸，而且發現打呼都很大聲，戴矯正器剛開始很不習慣會容易吐出，後來克服心理障礙、逐漸習慣，現在牙齒排列整齊，覺得自己都快變成電視上的明星，笑的時候牙齒看起來很帥，終於可以張嘴大笑。

醫師陳亮如指出，睡眠呼吸障礙的問題，因為是多重原因，使用肌功能矯正裝置前，須評估兒童呼吸道不通暢的原因。若孩童過敏性鼻炎症狀明顯則會診兒童過敏科，使用口服抗組織胺藥物及使用短期類固醇鼻噴劑；若孩童因扁桃腺肥大，應會診耳鼻喉科，考慮扁桃腺及腺樣體摘除手術；若有嚴重的睡眠呼吸障礙，就需要睡眠中心的協助，重建正常的呼吸模式。

醫師陳亮如說，「肌肉功能矯正裝置」外觀簡單，僅需在晚上睡覺配戴即可，不僅可以訓練嘴唇肌張力，使口腔周圍肌肉處在均衡張力狀態，讓顏面顎骨及齒列在良好環境空間下發育；也可引導原先下降的舌頭回到上顎位置，擴充上顎寬度。

醫師陳亮如指出，另外夜晚配戴「肌肉功能矯正裝置」時，因孩童無法自在地經過嘴巴呼吸，需用鼻子呼吸，藉由呼吸訓練運動的指導，小朋友慢慢可恢復正常鼻腔呼吸，讓牙齒自然生長到較為理想的位置，上下顏面骨生長也達到較理想的相對位置。

醫師陳亮如呼籲，如果小朋友有老是睡不飽、過動、注意力不集中、身材較矮小等問題，在經過許多治療仍無法解決時，可以與醫師討論小朋友是否有睡眠呼吸障礙問題，改善口腔不良習慣，理論上雖然是越早越好，盡早開始治療才能讓孩子不再因為睡眠呼吸問題導致學習力不佳、以及衍生更多的疾病。