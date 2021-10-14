新竹市政府21個局處有4個局處長懸缺，其中衛生局長懸缺33個月最久，都發處長也缺了23個月，市議員林彥甫等提出質疑，認為市府扣除5個專法任免的局處長外，有高達1／4的首長懸缺，市府如何推動重大建設與政策！

市府則表示，公務人員的升遷任用機制有其法令嚴格的要求規定，多位副處長現職年資因尚未符合地方政府一級主管簡任陞官等訓練資格，才因此暫以副處長職務代理處長一職，增加職務歷練同時，也確保施政持續推行，對於時力黨團悖於事實的說法，市府深表遺憾。

時代力量新竹市議會黨團包括林彥甫、蔡惠婷、廖子齊今天舉記者會，呼籲市長林智堅應在倡議竹竹合併前，先盡速補齊一級主管空缺，加速都市計畫通盤檢討、大車站計畫、社會住宅建置、關埔地區學區、關埔大空橋計畫等市政推動。

林彥甫說，衛生局長前後空缺合計長達33個月，業務繁重的都發處、教育處和工務處也分別連續空缺23、16、7個月，首長懸缺不只造成代理人要身兼多職，無法有效率處理眾多業務，同時也缺乏專業人士提供市長全面性的市政規畫，讓許多重大政策無法順利推動。

市府宣示要蓋1500戶社會住宅，7年過去了還是掛零，原先規畫的「機30」社宅用地依然雜草叢生，金城青創宅也因為和住戶溝通的層級只到科長，目前處於完全擱置狀態。

另外，前都發處長在任時協助推動的大車站計畫，綜合規畫案1年多都招標不出去，市長應先找齊首長協助重大市政推動，再來談合併。

蔡惠婷則表示，許多民眾關心的重大問題像是關埔交通負荷量極大，上下班時間交通都很塞，市府應盡快通盤檢討光埔2期都市計畫，避免未來重蹈1期的覆徹，市府有必要盡速找到有決策權且能提供都市計畫通盤建議的都發處長。

另，關埔學區亂象和大空橋計畫一樣因教育處、工務處缺乏首長，遲遲無法獲得有效改善和推展，雖然議會多次質詢，但代理教育處長因無決策權，無法正面回覆，市府少了教育專業政策幕僚，除無法分擔繁重業務外，也較難集思廣益並提出解方。

廖子齊也認為，局處需要有符合專業與經驗的正選首長職位，一來是為了讓市長在不同政策領域上有專業人士能夠諮詢，二來是分層授權局處長能直接決策與督導局處業務。

代理的情況應該僅限短期，因為代理者容易認為自己僅是「暫代」，而難於在自己權限內做出重要的決策，長期容易影響重大市政的推動。

市府則駁斥此說法，市府指出，林智堅上任以來，不分性別、年齡晉用優秀人才，市府正、副主管持續年輕化，由接任時的56歲降到現今的49歲，培育出年輕、有活力的團隊打拚市政，也因此給市民清新多元、耳目一新的市政容貌。

時力黨團所述「重大政策無法推動…」之說，有悖於事實的無稽之談，否定一級主管的專業與公務同仁的努力與辛勞。

市府重大建設目前都在如火如荼進行中，諸如市立棒球場、兒童醫院、兒童探索館、公道三等，明年都將陸續啟用，建設都出自各一級主管積極執行與嚴格監督。即便疫情嚴峻期間，各局處也未怠惰，兼顧建設與防疫，成績讓全國人民有目共睹。