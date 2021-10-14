2018年9月成大醫院發生開刀房喋血案，行凶的體循師林光宇因不滿陳姓女體循師排擠，持蝴蝶刀在開刀房刺殺陳女數刀，一審依妨害醫事人員執行醫療業務罪判處1年徒刑，二審改依殺人未遂罪判2年10月，林光宇不服上訴最高法院，今年8月12日最高法院駁回上訴定讞，林光宇今天到台南地檢署報到，入監服刑。他說，對於傷害陳女，感到抱歉，也希望社會重視職場霸凌。

林光宇3年前9月28日被心臟血管外科主任以影響工作團隊氣氛及士氣為由，要求換辦公室，並詢問他有無離職意願，林認為是陳女刻意影響主管排擠他，同日帶蝴蝶刀到開刀房，當時，陳女正在手術台安裝人工心肺機，他質問陳女「為什麼找我麻煩」，不顧當時正要執行手術，朝陳女胸腹部猛刺7刀。林光宇離開開刀房後，把刀放在辦公室桌，稱「陳女被我捅了」，隨即到派出所自首。

台南地方法院一審認為，林光宇沒有殺人故意，又符合自首減刑要件，依妨害醫事人員執行醫療業務罪判林光宇1年徒刑；台南高分院二審認為林有殺人犯意，蝴蝶刀殺傷力不輕，林具有醫療專業背景，卻下手凶狠，改依殺人未遂罪判刑2年10月。

林光宇不服，上訴最高法院，最高法院認為二審判決無違誤，量刑也妥適，今年8月12日駁回上訴，全案定讞，今發監執行。另外，二審法院判決林光宇須賠償150萬元給被害人，林光宇未上訴確定。

林光宇今天在妻子陪同下，到台南檢署報到時表示，他說，對於傷害陳小姐，感到非常抱歉，也希望社會重視職場霸凌，減少這類事情發生。