央行副總裁陳南光一席全球通膨正逐步升溫，不應只解釋為短期現象的說法，引發矚目，前行政院政務委員、東吳大學講座教授朱雲鵬表示，台灣消費者物價指數已經上漲到2.6%，房價飆漲，只要實質利率維持為負，所謂「打房措施」通通對房價無效，央行應該拿出勇氣，走出自己的路，開槍升息的時候到了。

原為台大經濟系教授的陳南光13日以「消失的通膨何時再現？」為題進行專題演講時表示，通膨預期說變就變，一不小心就會引發真的通膨，他提醒不應將現在的物價上漲解釋為短期現象，過去寬鬆貨幣政策仍可維持低通膨，「但以後沒那麼Lucky了」，對於陳南光針對通膨示警的談話，也備受矚目，外界也關切是否意味升息的前奏。

朱雲鵬今(14日)在中國時報時論廣場發表的文章指出，過去在美國主導之下，世界主要央行都維持低利率，新冠疫情發生後，美國更是把利率降低到幾乎等於零，還加上無上限購買債券，很多國家也跟著做，但現在已有不少國家警覺到美國這樣做會出現問題，不少國家央行開始走自己的路，在東亞，南韓央行就在8月提高了利率，而且預計11月還要升息，在歐洲，挪威上個月開槍了，不但減緩了數量寬鬆，還直接提高利率。

朱雲鵬指出，台灣的央行不應該也關心房價和物價嗎？我們的消費者物價已經從4月的2.1%上升到5月的2.5%，到了上個月又上升到2.6%，這不會咬到民眾的荷包嗎？目前台灣實質利率為負，等同鼓勵民眾搶購實物資產；果然，我們的房價指數從金融海嘯的高點，到現在已經漲了一倍，超過南韓、超過美國；央行的眼睛看不到嗎？不害怕嗎？只要實質利率維持為負，所謂「打房措施」，通通對房價無效。

朱雲鵬呼籲「央行拿出勇氣，走出自己的路，開槍升息的時候到了。」央行應該看看實際的數據，看看其他國家的腳步，把房價的飆漲和金融風險連在一起，也應該顧慮到房價上漲所引發的財富不均效果。至於通貨膨脹，更是央行的首要責任，完全沒有道理還把實質利率釘在負數；在任何經濟體，利率都不應該是負的，長期處於實質的負利率，一定出問題。