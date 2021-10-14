雙喜臨門！東生華製藥（8432）14日宣布，總經理楊思源榮獲「中華民國年度十大經理人金炬獎」，而協助癌症追蹤、藥物判斷之循環腫瘤細胞與循環腫瘤DNA技術的臨床應用技術，也榮獲「2021中華民國年度十大企業金炬獎」。

因應Covid-19衝擊，東生華也改變營運策略，從原本專注「以病患為中心」為出發點，改以「雙引擎三軌並進」展開，將”傳統製藥”與”創新醫療”作為主軸，創造專注提供需求未被滿足病患的醫療產品組合！

針對傳統製藥方面，去年成功上市新機轉抗心絞痛用藥，並持續投入多個新專案的評估與開發，累計共七項藥品進行中，部分具有可從台灣行銷到中、美、日及歐洲等世界主要藥品市場的權利。

其中，RETA19新複方新藥為市場上Statin類固定劑量複合型藥品，主要適用於需要高強度的降血脂藥品的病人族群，藉由帶給病人更好的服藥順從性來有效控制高血脂的狀況，也能在保證用藥品質的基礎上降低健保藥物給付支出的壓力。

創新醫療方面，將引進AL-100檢測，能用於偵測膽管癌FGFR2 基因變異的應用。目前膽管癌病患者組織檢體常會發生取樣不足的狀況，且FGFR2基因變異屬於特殊融合型的基因變異。因此，即便已上市FGFR2基因標靶藥物，但對於如何偵測到此基因變異仍為臨床上常見課題。而AL-100為次世代基因定序液態切片檢測，除能完整涵蓋FGFR2基因變異之外，透過兩套定序方法亦能有效去除血液中造成干擾的基因序列，達到更精準的偵測效果。