刪Q總部14日指立委陳柏惟擔任「汪達創意有限公司」負責人，但卻於公職人員財產申報表中獨漏事業投資，總部已具名發函向監察院檢舉他財產申報不實，呼籲陳柏惟出面說明。

刪Q總部指出，從網路搜尋查到陳柏惟擔任「汪達創意有限公司」負責人，資本總額為20萬元整，設立時間為2017年11月7日，登記地址與他申報的房地產地號一致。

刪Q總部抨擊，陳柏惟於公職人員財產申報表中「事業投資」申報欄目為空白，申報日係2020年4月28日，但卻於公職人員申報財產申報表中漏未申報，有申報不實之嫌。

刪Q總部指出，已具名發函向監察院檢舉陳柏惟財產申報不實，同時呼籲他出面說明，為何漏報這家名下投資以電影製片、動畫拍攝、廣播製作、顧問為主的公司，是否有運用其參與政府或民間標案，或是在行使立法委員職權時觸及利益迴避灰色地帶。

刪Q總部表示，罷免在即，請陳柏惟立委滿足人民知的權利，不要再顧左右而言他，迴避與立委職權行使相關的財產申報不實狀況。