環保署14日進行寶山第二水庫環差審查，由於新竹地區用水需求增加，水利署規劃提高水庫溢洪道頂1.35公尺，希望增加庫容。不過環評委員認為，由於庫容增加將影響增加淹沒區域，要求水利署提供明確數據，在今年底前提交相關資料，後續擇日再審。

新竹地區近年社經發展急速成長，公共給水需水量增加，寶二水庫逢枯水期及降雨不均影響，常發生供水吃緊，寶二水庫於豐水期年年溢流，年中滿庫期間最長可達六個月，顯示剩餘流量甚多，惟因水庫容量有限而未能充分利用，依相關計畫成果，擬將寶二水庫溢洪道堰頂加高1.35公尺，水庫蓄水容量增加192萬立方公尺。

經過閉門會議討論後，．要求開發單位水利署檢核環境影響差異分析報告所載水庫蓄容量、洪水位等數值正確性，強化說明水庫蓄容量增加之估算方式，並以清晰圖示呈現蓄水及淹沒區域面積變化情形。就本次變更增加水庫蓄容量、減少下游水量，應補充對下游環境、水質及生態之影響（含豐、枯水期），並提出因應措施。