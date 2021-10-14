日本眾議院今天趕在任期屆滿前解散，訂31日投開票。這次眾院解散創3項二戰以來最短紀錄，分別是首相上任到解散僅10天、內閣上路到解散僅10天，及解散後到投開票僅17天。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，眾議院議長大島理森在日本時間今天下午一時舉行的全體會議上宣讀解散詔書，在場議員高呼萬歲，2017年10月22日選出的本屆眾議院正式解散。

隨著眾議院解散，日本政府將再度舉行臨時內閣會議，決定本月19日公告、31日投開票的眾議院選舉日程。首相岸田文雄晚間將出席記者會。

眾議院全體會議下午開會後，內閣官房長官松野博一將解散詔書送進議場呈送宣讀。大島理森宣讀：「根據日本國憲法第7條規定解散眾議院。」

岸田文雄4日剛就任，10天後就解散眾議院，創二次大戰以來最短紀錄；本次內閣上路10天後眾議院就解散，同創二戰後最短紀錄；這次眾議院大選從解散到投開票僅17天，也是二戰以來最短紀錄。

眾議院在今天解散前，聯合執政的自民黨與公明黨加總席次305席，岸田9月就任自民黨總裁時曾說，「執政黨這次大選獲過半席次（233席）」就算勝利。

總席次465席（缺額4席）的眾議院，今天解散前各政黨席次如下：

自民黨（執政黨）：276席。

公明黨（執政黨）：29席。

立憲民主黨：110席。

共產黨：12席。

日本維新會：10席。

國民民主黨：8席。

令和新選組、社民黨、希望之黨、以違反律師法72條與NHK進行訴訟黨：各1席。

無黨籍：12席。