屏東發生挖眼案，讓社會再度關注精障者犯罪的問題，立法院司法法制委員會今舉行公聽會討論相關修法。根據《刑法》相關規定，一名被告若殺了人，最低刑度是10年有期徒刑，但若因精神問題，最後只能監護5年，會讓外界有精障殺人，5年就放出來的問題，引起各方議論，也成公聽會討論焦點之一。

《刑法》第19條規定，被告若是因精神障礙或其他心智缺陷而無辨識行為能力「不罰」，辨識能力降低則可減刑。《刑法》第87條也規定若是因第19條原因而不罰、減刑，但有可能再犯或危害公共安全之虞，則「令入相當處所，施以監護」，最長期限為5年。

監護期限有5年的天花板在，因而讓社會大眾無法接受。時雨文教基金會副執行長黃國豪建議，如果精神病患犯下的是重罪如殺人、重傷害或是妨害性自主，其監護年限就應該訂在該罪的最長刑度，比如重傷害罪刑度是5年以上，12年以下，監護就必須12年，妨害性自主3年以上，10年以下，就應該實施10年的監護。

黃國豪質疑，犯重罪的是可以治癒的嗎？可以輕易教化嗎？到底社會還要投入多少資源成本在他們身上？應該把資源用在治癒可治癒的，危害小的人身上才對。

黃國豪說，他問過第一線護理人員，他們都對精障犯的恢復「完全沒信心」，只能穩定控制，況且某一類高知識份子精神病患實際上比一般人聰明，知道如何縝密作案行兇，犯重罪可以輕易離開監護管制嗎？不需要付出更大代價嗎？

黃國豪說，台灣人敢愛敢恨，親人被殺害不會想報復嗎？兇手5年一到就放出來，問問網路廣大鄉民會不會想從螢幕衝出來報仇？而監護10年之後是否保證不會再發生？坦白說不知道，但至少這樣比較符合人性，精障犯在監護醫療過程也被剝奪長時間歲月自由，多少彌補世俗爭議，讓家屬有療傷空間，比較符合人性。

屏東縣議員黃明賢表示，在挖眼案之後，許多鄉親一聽到家附近有精神疾病的鄰居，都避之唯恐不及，儘管近年社會大眾對精神疾病的標籤以逐漸消除，但是若不能從基層開始面對問題修法，並且補強社會安全網的破口，思覺失調症病友對社區的風險依然存在。

高雄市立凱旋醫院醫師劉潤謙也表示，醫護人員被攻擊是一定有的；最近有個性侵的，他們認為再犯率很高，報告沒讓他提早結案，對他們敵意很大，寫信回來恐嚇護理師「家裡小孩要小心」，給護理師很大壓力。他強調，是不是病人還是要由醫療判斷，把不是病人的關進精神病院，對我們敵意會更大，應該還是要由醫療專業評估，不是法官直接做裁定。