苗栗縣刑大偵2隊在檢方指揮下逮獲王姓、楊姓販毒集團成員。（苗栗縣警刑大偵2隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣刑大偵2隊在檢方指揮下逮獲何姓販毒集團成員。（苗栗縣警刑大偵2隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣刑大偵2隊在檢方指揮下破獲製毒工廠。（苗栗縣警刑大偵2隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣刑大偵2隊在檢方指揮下逮獲毒果汁包製毒集團，起出大批製毒原料。（苗栗縣警刑大偵2隊提供／謝明俊苗栗傳真）

警方攻堅逮捕毒販畫面。（苗栗縣警刑大偵2隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警刑大偵2隊幹員在台中破獲製毒工廠，攻堅逮捕毒犯

專門與台中金錢豹、海派等知名酒店合作，提供坐檯小姐的王姓酒店經紀，疫情期間，酒店停業，王某竟轉向組成毒果汁包製造販賣集團，與楊姓助理聯手製造販售毒品，苗栗地檢署指揮縣警刑大偵2隊經長達1個月監控查辦，日前陸續收網，先後逮捕王嫌及集團成員共4人，破獲1處製毒工廠，以及大批製毒原料、成品、機具等，檢警繼續向上追溯毒品原料來源。

王姓酒店經紀人，旗下養有10多名小姐，專門與台中市各大酒店合作，安排小姐到店內坐檯陪客，其中包括了知名的金錢豹、海派等酒店，以及多家大型理K店，王某原本生意平順，不料卻遇到疫情提升至3級警戒，台中所有大小酒店全都停業，導致王姓及旗下小姐全部沒有收入，苦不堪言。

王姓經紀在主持酒店經紀期間，就私下介入3、4級毒品買賣，以便提供酒客與小姐狂歡所需，在酒店停業無錢可賺下，王某竟與楊姓助理合謀，找來曾在詐騙集團工作的陳姓、何姓男子，共組毒咖啡製造販售集團，在台中市租屋改裝成製毒包裝工廠，以俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮混摻同為第4級毒品的「硝西泮」，再加上哈密瓜等化學香料製成毒果汁包，在台中、苗栗、南投、彰化等地區販售圖利。

苗栗縣警刑大偵2隊幹員月前獲報王嫌販毒集團專在中部地區活動，經請苗栗地檢署檢察官黃棋安指揮，經過長達1個月的監控查辦，日前先在台中市逮捕陳某，當場起獲毒果汁包736包，經檢警合力突破陳某心防後，循線破獲製毒工廠，扣獲製毒原料達50公斤，成品毒果汁包811包，以及哈密瓜化學香精、攪拌器、封口機、大型電子磅秤等製毒機具。其中50公斤的製毒原料及硝西泮，足可混成毒果汁包供3萬人施用。

王、楊、何等人發現製毒工廠遭警方破獲後，四處躲藏檢警追緝，警方持續布線緝查，陸續在台中地區逮捕王、楊等2嫌，並由檢方將3人聲押獲准，檢警專小組13日再循線在台中逮捕何嫌，宣告瓦解全部集團。

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