台北市議會交通委員會上午進行第三次大會。（黃婉婷攝）

共享汽機車在近年蔚為風潮，卻也延伸出嚴重違停、酒駕及無照駕駛等亂象，議員李明賢、徐弘庭要求北市交通局訂出嚴格規範。對此，交通局長陳學台允諾會找業者協調並重新檢討法規，另將拜會交通部，討論建立監理資料庫的可能性，方便業者確認駕駛當下是否持有駕照，若無就不得租借車輛。

台北市議會交通委員會上午進行第三次大會，陳學台指出，統計至今年10月，北市共享小客車僅有1家業者iRent、共計463輛，平均每月租借次數近3萬次，每天周轉率約2次；共享機車則有3家業者、共計7263輛，平均每月租借次數為77萬，每天周轉率為3.5次。

統計今年1到7月交通運具違規狀況，小客車主要違規項目為違停、超速，機車則是違停，件數多達4800多件。酒駕部分，共享小客車今年共發生2件、機車90件；無照駕駛部分，共享小客車有12件、機車144件。

由於違停是共享運具的主要違規情節，陳學台表示，現已跟業者溝通建立會員違規記點次數，違停累積3次就停權28天到30天，重大違規如酒駕、無照駕駛、借他人使用，就會永久停權。

議員李明賢指出，有許多社區向他投訴，共享汽機車違停情況很嚴重，累積3次才停權1個月的做法太輕微，針對累犯應採累進罰則，例如違規1次就停權數天，2次就再加長時間，3次就該停權了。此外，久停佔位的情況也應想辦法改善。

陳學台坦言，共享運具管理主要還是靠業者，政府無法撒大量人力管理，之後會與業者討論。久佔車位部分，現行規定是可停放72小時，超過就會開罰，去年三家業者一共被檢舉15件，每次就罰業者7500元到1.5萬罰鍰。

議員徐弘庭則主攻酒駕跟無照駕駛，他認為業者應建立機制，讓無照者沒機會租到車，並在業者APP上設置提醒，要求會員擔保自己騎乘時「有照」、「無飲酒」，倘若後續因酒駕被抓，就是明知故犯，必須加重罰則。

陳學台則說，有些人在申請會員時持有駕照，後續卻因違規被吊銷，未來會和交通部商量，看看是否能建立建立資料庫，將會員違規的狀況提供給業者知道，就能即時獲取會員無照的資料。他坦言，共享運具在3年前上路，當時訂的法規確實應該檢討，近期會重新檢視。

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