《星條旗報》13日報導，台灣國防部長邱國正日前證實，台海已陷入40年來最嚴峻的情勢，北京2025年就具備全面犯台的能力；對此，學者認為儘管共軍軍機不斷擾台，但兩岸短期內仍不會爆發衝突，而是以心理戰或其他的模式持續下去。更有學者認為考慮到台灣地形、飛彈部署與美日同盟，攻打台灣對北京來說從來都不是件容易的事情。

※灰色行動與心理戰

在日前舉辦的一場論壇上，華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）學者克羅寧（Patrick Cronin）認為，雖然共機頻頻侵入台灣防空識別區，但短期內兩岸仍不會爆發軍事衝突。

相對的，心理脅迫或其他磨耗台灣意志的行動恐會持續不斷。大陸會藉此來測試美國、日本與台灣政府，對戰略穩定的底線為何。

美國前白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）則認為，武力犯台對北京而言「不是一件容易的事」。

美國政策智庫「蘭德公司」（Rand Corp）東亞專家哈羅德（Scott W. Harold）表示，台灣在軍事上需要「做更多、更快」；但台灣的處境絕非絕望，畢竟面對侵略，台灣有意志與抵抗能力。

※不利於兩棲登陸

他強調，在一年中的大部分時間，台灣航道的海象都是波濤洶湧且難以航行，大部分的海岸也都不適合兩棲登陸。「台灣高度都市化，意味著城市基本上都建築在鄰近海岸之處。只要共軍一登陸，不是穿越泥濘或稻田，就是進入城鎮地帶。前者不利於重載具，後者則極度危險」。

此外，台灣部署「相當有能力」的反艦巡弋飛彈，以及其他具嚇阻能力的飛彈。台灣在過去70年來持續為大陸犯台而備戰，這些都增加北京攻台難度。

※美日同盟的態度

攻台不只是軍事議題，更涵蓋外交與政治；克羅寧指出，北京不只要擔心台灣，更要擔憂美日同盟的態度，「北京要煩惱的事情很多」。

他解釋道，事實上，日本對台海的態度一向直言無諱，東京的立場非常明確，即台灣是日本切身利益的一部分。甚至，台灣安全與日本領土主權的關係密不可分。

他進一步表示，美國前印太司令戴維森曾警告，到了2027年，習近平的第3任任期將告終；屆時，習可能會因為軍事平衡更傾向北京，為了獲得歷史地位而發動攻台。

克羅寧總結，「這就是我們要擔心的地方，我們也必須做好準備；不論是美國、日本、台灣還是國際社會，都需要為習近平可能出現的誤判預作準備」。

《星條旗報》認為，美中之間的新冷戰即將到來，而夏威夷無疑將牽扯其中。就在台灣歡慶雙十國慶時，蔡英文強調雖然印太地區情是一天比一天複雜，但台灣不會屈服在大陸的壓力之下；相較之下，大陸國家主席習進平則重申尋求「和平統一」；但「必須實現完全統一」。

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks），10月初出席華府戰略暨國際研究中心（CSIS）活動時表示，北京正以驚人的速度提升其軍事能力，這包括潛艦。北京已能威脅日本周遭、關島與夏威夷。甚至，大陸的持續擴張已經讓其縮短與澳洲的差距，甚至有能力威脅坎培拉的利益。

雖然北京在太平洋的影響力不斷擴大；但最讓人憂心的莫過於直接對台灣、日本與關島的威脅。當被問到大陸武力犯台，希克斯表示「我們仔細觀察這類動態。我們有足夠能力在該區域嚇阻任何潛在侵略。不過，她也呼籲，維護西太平洋地區的和平穩定，對美國、大陸與全世界都有著重大利益」。

也因此，美、英、澳成立AUKUS，這只是證明西太平洋正發生變化。她也點名，對於大陸挑戰的嚴重性，歐洲已經觀察到並發生立場轉變。