新北中信特攻籃球隊今天宣布簽下第2名洋將，曾獲2016年度NCAA最佳防守球員的中鋒伊布（Prince Ibeh）正式成為中信探員，尚未來台的伊布已經期待造訪寶島，甚至主動傳訊息給新生代「黑豹」阿巴西，和團隊產生的化學效應值得期待。

今年27歲的伊布身高208公分、臂展226公分，擁有標準低位單打身材，極佳阻攻能力，同時也是名速度快、彈跳能力和反應力皆優異的內線好手。中信特攻總教練李逸驊表示，伊布將補上目前球隊最缺乏的5號位，「我們球隊有很多射手，伊布肯做苦工，在場上能良好掩護，幫射手們製造更多出手空間。」

伊布大學時期效力於NCAA一級球隊德克薩斯大學，由於當時球隊內線陣容深厚，直到大四才終於擔綱先發中鋒，打出生涯最傑出的一年，場均出戰18.1分鐘，斬獲4.1分、5籃板、2阻攻，並獲得Big 12年度最佳防守球員，成功證明身價。

畢業後伊布陸續在NBA發展聯盟、日本、德國和英國等國家聯賽闖蕩，2020-2021賽季他投身BAL非洲聯賽，效力盧安達球隊愛國者BBC，平均每場有7.7分、7籃板、1.7次阻攻的表現。

即將再度挑戰亞洲職業舞台，伊布表示很期待投入台灣全新成立的T1 LEAGUE，「我之前也曾有在亞洲打球的經驗，像是2018-19賽季在日本打B LEAGUE，因此適應攻守轉換快速的亞洲球風，應該不成問題。」

伊布尚未來台與隊友會合，先透過社群伸出友誼的手，主動聯繫中信特攻新生代阿巴西，阿巴西說：「他傳訊息自我介紹是未來的隊友，我告訴他中信特攻是支新球隊，團隊每個人都很活潑，我們都等不及要和他一起打球了！」阿巴西直呼，伊布看起來力量十足，很期待未來跟他一起在球場上拚戰，也期待向他好好介紹寶島的美景跟美食。