示意圖／中新網

中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，「今天疫苗接種的目標定位已經發生了轉變。我們現在沒有辦法通過疫苗接種完全阻擋疾病的傳播，疫苗接種之後的目標主要是把疾病的危害性降到最低的水平」。

張文宏12日在上海一場論壇上表示，「今天疫苗接種的目標定位已經發生了轉變。我們現在沒有辦法通過疫苗接種完全阻擋疾病的傳播，疫苗接種之後的目標主要是把疾病的危害性降到最低的水平」。他又表示，即便是在國際上進行的為人群注射第三針疫苗，主要目標也仍然是預防和降低重症的出現。

張文宏援引截至今年8月29日的美國數據稱，疫苗接種後的突破性感染比例已經上升至36％左右，「這說明較多的人打過疫苗還是被感染了，隨著時間的推移，所有打過兩針的人出現感染會越來越常見」。

他說：「我們看到新加坡民眾的兩針疫苗接種率已經達到80％以上，但仍然沒有看到疫情被終止的跡象，反而發現新加坡在逐步放開後出現發病率進一步上升。」

張文宏仍強調接種疫苗的必要性，「雖然新冠病毒變異使得發病率上升了，但是由於接種了疫苗，一些國家的病死率已經下降到相當低的水平，部分國家逐漸會選擇帶疫開放」。「未來的趨勢是群體免疫的水平會逐漸升高，人們要嘛通過疫苗接種疫苗獲得免疫，要嘛通過感染獲得免疫」。