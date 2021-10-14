東森新聞台美女主播林佑之擁有甜美外表與清晰的談吐，加上專業的新聞分析，使她入行不久就圈粉無數。而經常透過社群平台與粉絲們互動的她，日前在IG上曬出值晚班休息時的自拍照，豐滿的好身材讓網友看了直噴鼻血。

林佑之除了外表亮眼之外，直爽又親民的個性也是她受到歡迎的原因之一。日前她趁著值夜班的空檔曬出一系列自拍照，並與網友們分享心境，她在PO文中表示「前幾天我又在抱怨人生，為什麼我都遇到奇怪的男生」並透露近期除了喜歡看雞湯類的書籍之外，也準備要開始減肥。

而照片中，只見林佑之穿著一件超貼身的藍色削肩上衣，並將飽滿雙峰放在桌上對著手機自拍，後面還加碼送上「邪惡視角」自拍照，令網友們看了直呼「不要玩桌子」、「太兇了啦」、「一定會遇到好的，對的人！別恢心」、「我承認我沒有看文字，我在看桌子」、「眼睛不知道要看哪裡了」，吸引超過6800人按讚。

事實上，林佑之在主播台上雖總是穿著襯衫及套裝，展現女主播的優雅及端莊，但私底下的穿著風格更為性感大膽，近日她也曬出與家人出遊時的穿搭照，並表示「姐姐說我的衣服是會被女生討厭的打扮，反而是爸媽說洞挖的很有巧思」大方展現凹凸有致的身材曲線，再度引起網友的熱議。