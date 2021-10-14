日本5度捐贈我國AZ疫苗，情誼令人感動，台灣也投桃報李。一名罹患惡性腦瘤的20歲日本女孩在疫情最嚴峻的時候，獲得台灣各界支援，來到清華大學原子爐的硼中子捕獲治療中心接受治療。療程結束後，醫療團隊送上一隻戴著畢業方帽的小熊玩偶，希望她能從抗癌療程畢業、完全康復。

負責收治這名日本女性病患的台北榮總腫瘤醫學部放射腫瘤科醫師陳一瑋表示，目前全世界可進行硼中子捕獲技術治療癌症的僅有台灣及日本，但日本厚生省現僅核准進行以硼中子捕獲技術治療口腔癌、鼻咽癌等頭頸癌，未開放惡性腦瘤治療項目，因此，碰到手術難以治癒的惡性腦瘤患者，只能向台灣求助。

陳一瑋表示，這名日本女孩6歲即診斷出右耳道橫紋肌肉瘤，在日本經過手術及化療，情況一度穩定，未料2018年復發，腫瘤轉移至後腦，且來勢洶洶，經病理診斷為惡性周邊神經鞘腫瘤，在東京築地國立癌症中心接受最先進的重粒子及電腦刀治療，卻仍復發，因此在大阪醫科大學主任小野公二的推薦下，到清華大學硼中子捕獲中心接受治療。

這名女性病患今年4月首度抵台，在清華大學硼中子捕獲中心進行第1次照射後，原本6-7公分大的腫瘤即縮小了8成，頸部的壓迫也大幅改善，令醫療團隊大為振奮。但病患5月底在日本再度進行正子攝影檢查時，發現又有些微復發的跡象，醫療團隊決定建議患者來台進行第2次照射。

經過台日各相關單位全力協助下，這名日本女孩9月17日再度來到清華大學硼中子捕獲中心接受第2次照射。在注射標靶藥物及20分鐘的中子源照射後，女孩在原子爐建築前與醫療團隊合影，開心地接受清華大學核醫專家送上戴畢業方帽的小熊及滿滿的祝福，並用流利的英文向幫助她的醫師及台灣朋友道謝。

為幫助經濟不寬裕的病患也有機會接受硼中子捕獲治療，清華大學原子科學中心主任葉宗洸表示，紘陽科技將捐助台幣200萬元，幫助經濟弱勢病患。葉宗洸表示，有需要的病患只要提出申請，經過主治醫師推薦與醫療團隊認可，清華大學即免收照射費，也會協調提供標靶藥物的信東生物科技免費提供硼藥，病患還可申請由紘陽科技贊助的20萬元，用於健保不補助的其他醫療支出，如北上看病、營養品、看護等。