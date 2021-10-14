「拳擊女王」陳念琴與「體操精靈」丁華恬東京奧運返台後首次接受女性護理用品領導品牌Kotex靠得住邀請，分享兩人前進奧運的心路歷程、以及在高強度賽事中應對生理期的方式，現場還為彼此畫肖像，展露競技場外可愛一面，兩位國手也暢談未來目標，希望持續在準備比賽的道路上成就更好的自己。

今年的東京奧運，陳念琴闖進女子拳擊八強，她回想贏得比賽當下，確定自己突破上屆奧運成績後心情亢奮，所以面對鏡頭，很自然講出族語，「Pangcah nu wawa（我是阿美族的孩子）」。她感動述說這段小故事，「把我們的文化，帶上國際舞台，告訴大家，我是來自台灣的原住民。但結束採訪後，阿嬤立刻打電話給我說：『你念錯了。』我才恍然大悟，因為真的太High而把句子念反了，正確說法應該是『wawa nu Pangcah』。」

而丁華恬在體操資格賽止步，儘管無緣決賽，但仍是台灣等待超過半個世紀、首度登上奧運舞台的女子體操選手。她回想那時平衡木動作執行快結束時才掉下來，「現在覺得心理素質真的有進步；就像教練說的，能夠站在場上，已經很不容易，已經盡力，已經是最棒的。」

前進奧運的路上難免遇到挫折。陳念琴表示，「遭遇撞牆期時，我會把自己沉浸在低潮中，最多就一個禮拜，但這個禮拜過去後，一定要告訴自己，你是最堅強的，一定要去克服這些障礙，畢竟在未來生活或比賽當中，一定會遇到，所以一定要堅強，重新站起來。」

這次應邀女性護理用品訪談，兩位選手也被問到賽事中是否曾遇到生理期湊熱鬧？跟一般人對運動員的認知不同，兩人對於賽事遭遇經期時的調整，並沒有透過吃藥或其他方式迴避，陳念琴認為提前做好準備比較重要，「生理期來，一樣可以練強度，多喝水，在之前就避免吃冰冷的東西，然後讓自己睡飽，養好身體。」丁華恬同樣覺得盡量不要吃藥，而體操服裝相對較緊身，她覺得使用衛生棉條，活動起來真的很方便。

「恬恬在我心中永遠是最棒的，要知道能夠以自己的名字命名體操動作非常不容易，讓全世界看見台灣選手很優秀。」陳念琴在繪畫時談及對丁華恬的印象，也讚嘆丁華恬的畫功了得，可說是被體操耽誤的畫家。丁華恬則從電視轉播看到陳念琴的比賽，強調學姐在擂台上非常具氣勢，但私下很親切，「有點反差萌的感覺，我覺得在拳擊場上，她真的非常帥氣」。

24歲的陳念琴與18歲的丁華恬，對未來目標皆不設限，除了在接下來的全運會及世界錦標賽中繼續努力，兩人期待要以更好的自己前進巴黎奧運，持續進步，挑戰更多屆被運動員視為最高殿堂的奧運，在舞台上展現最好的樣子。