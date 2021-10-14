《MLB推薦賽事 : 10/15(五)，09:07 洛杉磯道奇@舊金山巨人》美國職棒季後賽分區系列賽目前僅剩國聯的洛杉磯道奇與舊金山巨人尚未分出高下，打完前四戰雙方各拿2勝平分秋色，本週五(10/15)將回到巨人主場進行關鍵第五戰。道奇將由系列賽第二戰的勝利投手尤瑞亞斯(Julio Urias)領銜主投，巨人則是推出系列賽首戰封鎖道奇的L.韋伯(Logan Webb)坐鎮主場，究竟是道奇能延續衛冕之路或是巨人能挺進睽違7年的分區冠軍賽?

道奇系列賽前四戰場均雖然攻下4分，但第一、三戰都遭到完封，進攻狀態起伏較大。道奇主砲蒙西(Max Muncy)因傷缺陣整個系列賽，首戰頂替先發的新秀貝帝(Matt Beaty)發揮並不理想，直到第二戰將外卡戰致勝功臣泰勒(Chris Taylor)拉上先發後，團隊攻勢才漸漸有起色。但陣中老臣透納(Justin Turner)則陷入低潮，系列賽17個打數僅有1支安打，得點圈有人時5次機會都無功而返，是打線目前最大的斷層。

巨人前四戰的團隊打擊率僅有0.184，整個系列賽只打出7支長打，長程砲火被徹底封鎖。陣中主力打者波西(Buster Posey)與布萊恩(Kris Bryant)雖然有穩定供輸，但後段棒次幾乎熄火，得點圈有人時的團隊打擊率僅有0.150，

在週三的關門戰中，全場留下高達14個殘壘，攻勢無法有效串聯，團隊得分火力低迷不振。

道奇先發投手尤瑞亞斯系列賽第二戰主投5局被擊出3支安打，僅讓巨人在2局下靠著高飛犧牲打得到1分，帶領道奇在客場追平系列賽戰局。巨人推出的L.韋伯狀態奇佳，第一戰靠著犀利的滑球與伸卡球交互運用，讓道奇打者一籌莫展，先發7.2局1分未失。兩名投手狀態都在高檔，賽事前半段應會咬得難分難捨，而巨人系列賽的最大隱憂就是牛棚狀態不佳，在系列賽第二、四戰都有大量失分的情況，後援投手自責分率高達5.17，而道奇牛棚自責分率僅有2.19，狀態則相對穩定。進攻端部分，道奇目前打擊的串聯度較理想，替補席可用之兵也較為充足，筆者看好衛冕軍道奇能在這場天王山之戰勝出，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。