14日是開放的第2天，預約量達8600多人，上午排隊的人龍依舊綿延到圓山捷運站下，民眾平均等待40分鐘至1小時才能進入館內。（黃世麒攝）

14日是開放的第2天，預約量達8600多人，上午排隊的人龍依舊綿延到圓山捷運站下，民眾平均等待40分鐘至1小時才能進入館內。（黃世麒攝）

14日是開放的第2天，預約量達8600多人，上午排隊的人龍依舊綿延到圓山捷運站下，民眾平均等待40分鐘至1小時才能進入館內。（黃世麒攝）

花博爭豔館內18條施打線全開，提升接種效率。（黃世麒攝）

花博爭豔館內18條施打線全開，提升接種效率。（黃世麒攝）

醫護人員細心為民眾施打莫德納疫苗。（黃世麒攝）

台北市開放68歲以上長輩接種第2劑莫德納（Moderna）新冠肺炎疫苗，大批民眾湧入花博爭豔館接種站排隊苦等，引發民怨。14日是開放的第2天，預約量達8600多人，上午排隊的人龍依舊綿延到圓山捷運站下，民眾平均等待40分鐘至1小時才能進入館內。

1位長者不滿為何依照系統顯示的時間前來報到，仍得和大批民眾一同排隊，質疑北市府未做好動線及分流規畫，也擔心自己無法順利接種疫苗，一度和現場工作人員發生爭執。