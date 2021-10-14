北市打疫苗大排長龍 民眾不滿依規定報到卻得罰站等候 16:022021/10/14 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1位長者（右）不滿為何依照系統顯示的時間前來報到，仍得和大批民眾一同排隊，質疑北市府未做好動線及分流規畫，也擔心自己無法順利接種疫苗，一度和現場工作人員發生爭執。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 14日是開放的第2天，預約量達8600多人，上午排隊的人龍依舊綿延到圓山捷運站下，民眾平均等待40分鐘至1小時才能進入館內。（黃世麒攝） 14日是開放的第2天，預約量達8600多人，上午排隊的人龍依舊綿延到圓山捷運站下，民眾平均等待40分鐘至1小時才能進入館內。（黃世麒攝） 14日是開放的第2天，預約量達8600多人，上午排隊的人龍依舊綿延到圓山捷運站下，民眾平均等待40分鐘至1小時才能進入館內。（黃世麒攝） 花博爭豔館內18條施打線全開，提升接種效率。（黃世麒攝） 花博爭豔館內18條施打線全開，提升接種效率。（黃世麒攝） 醫護人員細心為民眾施打莫德納疫苗。（黃世麒攝） 台北市開放68歲以上長輩接種第2劑莫德納（Moderna）新冠肺炎疫苗，大批民眾湧入花博爭豔館接種站排隊苦等，引發民怨。14日是開放的第2天，預約量達8600多人，上午排隊的人龍依舊綿延到圓山捷運站下，民眾平均等待40分鐘至1小時才能進入館內。 1位長者不滿為何依照系統顯示的時間前來報到，仍得和大批民眾一同排隊，質疑北市府未做好動線及分流規畫，也擔心自己無法順利接種疫苗，一度和現場工作人員發生爭執。 打疫苗幾乎不痛了 荷蘭研發無針頭雷射注射法 有感東北季風來了 台北掉到18度 這天轉涼 #排隊 #莫德納 #台灣 #新冠肺炎 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花博萬人擠打疫苗惹民怨 北市曝這2天還會是高峰 10:162021/10/14 生活 莫德納第二劑來了 兩階段開打 04:102021/10/14 財經要聞 幼兒不能淪防疫破口 綠委籲幼兒園以下教職速造冊打第二劑疫苗 11:192021/10/14 政治 新北觀光工廠推輕旅行 加碼抽免費暢遊券 11:562021/10/14 生活 加碼券「同周中籤2次」只能拿一券 規定霧煞煞解答在這裡 09:012021/10/14 政治 蘇貞昌與鄭麗文爆爭執藍營要求道歉 行政院：撥亂反正、為所當為 13:382021/10/14 政治 壽險業金牌獎 國壽遠距投保數 業界第一 04:102021/10/14 產業特刊 機車險一站式網路投保 要民眾秒懂 04:102021/10/14 產業特刊 八大行業復業有譜 指揮中心：下周公布防疫指引 14:222021/10/14 生活 萬名長者赴花博 淋雨罰站等打疫苗 04:102021/10/14 社會新聞 北市打過期AZ？ 柯：醫院誤植批號 04:102021/10/14 地方新聞 生活熱門新聞 客庄券幸運兒出爐 2組身分證尾號抱走500元 - 生活 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 國文老師痛哭 一張告示單「完全看不懂」 到底寫什麼 - 生活 千元i原券首抽出爐 快看身份證「這2組」中獎 - 生活 最年輕死亡個案 24歲男打AZ後在家身亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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