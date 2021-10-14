美國職籃2021-22球季即將在台灣時間10/20展開，今年暑假各隊主力球員交易變動實在不小，無論是大三元製造機威斯特布魯克(Russell Westbrook)加盟湖人隊、中距離教科書迪羅薩(DeMar DeRozan)效力公牛還是冠軍控衛羅瑞(Kyle Lowry)投靠熱火…等換將內容都造成籃壇不少轟動，上季總冠軍公鹿則大致維持原本主力陣容設法複製奪冠方程式！距離開季還有一個禮拜，台灣運彩已經先將冠軍玩法開立出來，讓我們來看看有那些值得投注的好標的。

籃網無論是在大西洋組冠軍(賠率1.12)、東區冠軍(賠率1.70)還是總冠軍(賠率2.55)，都是賠率最低的存在，陣中擁有死神杜蘭特(Kevin Durant)、大鬍子哈登(James Harden)以及「Uncle Drew」厄文(Kyrie Irving)，三位都是NBA最頂級的球星，得其一即可輕鬆進入季後賽，如今三星匯聚誰與爭鋒！？

籃網實力雖然極強，但他們有其不安定因素，主力控球厄文因為本身信仰以及意願因素目前遲遲不接重新冠疫苗，問題是紐約州發布的防疫規定，未接種疫苗者無法進入特定場所(包含NBA比賽場館)，因此意味著厄文若是不改變心態則無法在籃網主場出賽，至於球團態度也是強硬，日前發出聲明表示不讓厄文參與球隊練球和比賽直到他能夠「完整參與全部活動」，意指至少打一劑疫苗，依目前厄文強硬的態度看來球迷要在新球季看到厄文恐怕機會不大！

三星若只剩下杜蘭特和哈登，就陷入與上一季季後賽相似的情況，想要贏球兩人上場時間絕不能少，持續長時間的上場又容易增加受傷風險，若是再傷一人則根本無法與公鹿匹敵！因此筆者認為本季籃網的奪冠機會依舊沒有那麼穩當，推薦喜歡運彩的朋友們可以瞄準大西洋組賠率第二低的費城76人(賠率4.00倍)或是東區賠率第二低的公鹿(賠率3.50倍)，都是CP值極高的投注好選項！