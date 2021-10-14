台水公司七區處澄清湖給水廠將於10月21日辦理澄清湖廠高低壓電氣設備檢驗，包含69kV變電站、加壓站、淨水場等須辦理停水，高雄鳳山等7區將於21日上午8時至晚間8時停水12小時，總計停水戶數16萬571戶、水壓降低戶數為30萬4524戶，共計影響46萬5095戶。

自來水公司第七區管理處表示，停水時間及影響區域、戶數如下：

1.三民區：博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。

2.鳥松區：大華里、夢裡里、鳥松里。

3.鳳山區：忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里（高速公路以西）、新武里。

4.苓雅區：文昌里、建軍里、正義里、衛武里、正道里、正大里、正心里、五福里、正文里、正仁里、福西里、永康里、福南里、民主里。5.前鎮區：瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里、瑞東里、瑞豐里、瑞和里、瑞平里、瑞祥里、瑞南里、瑞竹里。

6.仁武區：考潭里、仁慈里、文武里。

7.鼓山區：哨船頭里、壽山里、惠安里、新民里、延平里、維生里、麗興里、峰南里。

（二）水壓降低地區：水壓降戶數為30萬4524戶

1. 三民區：鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。

2. 鳳山區：鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。

3. 鹽埕區。4. 新興區。 5. 前金區。6. 鼓山區。7. 左營區。8. 仁武區（含仁武工業區）。

水公司表示，將盡早提供用水需求，請用戶配合節約用水並預作儲水準備，若遇颱風或豪雨影響作業安全時，停水案將順延並擇期公告實施。