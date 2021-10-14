疫情趨緩， Uber 、Uber Eats發揮雙平台合作優勢各別與多元化計程車合作車隊和商家合作夥伴推出「減碳優步」、「毛孩優步」乘車選擇，提升途中點購買流程、「自取」功能、擴大月訂閱精省方案，以及生鮮雜貨外送服務範圍。

隨著移動的需求日趨增加，Uber網際網路系統攜手八家多元化計程車合作車隊，於14日推出「減碳優步」、「毛孩優步」兩大全新乘車選擇，擴大服務不同族群消費者的需求。

其中，「減碳優步」乘車選項中，多元化計程車合作車隊夥伴透過Uber App，將與擁有電動及油電混合汽車的職業駕駛一同推出全新友善環境乘車選項。第一波將有超過3000 台合作車隊的多元化計程車上線，服務範圍包含基隆、台北、新北、桃園、新竹、台南、與高雄七個城市。

而「毛孩優步」14日也同步上線，每趟行程最多可讓兩位乘客和一隻寵物一起搭乘，乘客在行程中可以自行使用牽繩、毛巾等，共同維護乘車品質。

Uber台灣區總經理楊思祥表示，目前Uber與多元化計程車合作車隊更緊密合作，提供多達9種乘車選擇，是業界最多乘車選擇的叫車平台。

Uber Eats台灣總經理李佳穎則表示，Uber Eats將尋求與Uber多方面合作，帶給消費者移動中也能完成飲食與生鮮訂購的體驗。首先，Uber Eats 升級「自取」功能，增加「地圖」介面，讓消費者可以依照即時地理位置、菜式選擇輸入搜尋，就能依照「距離」、「餐廳評分」和「等候時間」做出最有時間效率的訂購選擇，並且在途中快速取走。

此外，為滿足移動中的需求，有約3分之1的合作商家已經自行打開「自取」功能。另外，Uber Eats App 搜尋功能除了用文字輸入，也可以使用食物 emoji（表情符號）搜尋，幫助快速尋找附近相關的餐廳。

今年上半年，Uber Eats生鮮外送訂單較去年同期成長13倍，與超過6.5萬間商家合作夥伴合作，可以滿足不同類型消費者約30分鐘內隨點即送需求。

Uber Eats台灣新事業副總張祐欣表示，Uber Eats透過全通路與超在地的佈局模式，服務各類族群消費者。24小時服務的自營「優市」已經上線了5家，能服務全台北市的 Uber Eats用戶，深入6大城市與31間傳統市場合作，Uber Eats為目前傳統市場最給力的外送平台，並且繼續擴大與全聯、7-11便利超商等指標性策略商家夥伴合作範圍，目標讓100％的全台Uber Eats使用者打開App都能享受到約30分鐘以內隨點即送的便利生活。