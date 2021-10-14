聯準會（Fed）理事波曼（Michelle Bowman）13日（周三）表示，她對於通膨和資產泡沫感到擔憂，樂見美國央行最快在11月開始縮減一些危機時期支持經濟而推出的措施。

波曼在南達科他州立大學的演說中提及，「我很關注資產購買政策造成的潛在成本，可能已壓過這些措施對經濟的剩餘效益」。她也擔憂資產購買造成的價值壓力，尤其是在房市和股市。

波曼並指出，「假使經濟持續如我預期地好轉，（Fed）在年底前、或最快11月會議時作出開始縮減資產購買的決定，我都樂見其成。」