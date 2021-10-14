憂心通膨 Fed理事波曼支持11月啟動縮表 14:002021/10/14 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯準會（Fed）理事波曼（Michelle Bowman）13日（周三）表示，她對於通膨和資產泡沫感到擔憂，樂見美國央行最快在11月開始縮減一些危機時期支持經濟而推出的措施。 波曼在南達科他州立大學的演說中提及，「我很關注資產購買政策造成的潛在成本，可能已壓過這些措施對經濟的剩餘效益」。她也擔憂資產購買造成的價值壓力，尤其是在房市和股市。 波曼並指出，「假使經濟持續如我預期地好轉，（Fed）在年底前、或最快11月會議時作出開始縮減資產購買的決定，我都樂見其成。」 Fed官員坦言 通膨升溫恐比預期久 投信買不停 迎年底資金行情 #波曼 #Fed #通膨 #擔憂 #樂見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸央行行長易綱：中國通膨總體溫和 12:352021/10/14 兩岸 熱門股－大同 法人力挺多頭排列 04:102021/10/14 證券．權證 《國際金融》思愛普、LVMH強業績 歐股彈升0.7％ 10:192021/10/14 財經 日新首相就任後 法人：岸田經濟學帶來日股補漲行情 11:032021/10/14 財經 資金卡位台積電法說行情 台股早盤大漲逾160點 09:212021/10/14 財經 《金融》渣打銀：全球經濟不均衡復甦第2階段 美歐股勝亞股 12:182021/10/14 財經 《金融》歐美股市後市仍佳 震盪可積極布局 07:462021/10/14 財經 美CPI續揚 通膨居高不下 04:102021/10/14 財經要聞 《晨間解盤》價值超跌股多 待恐慌降溫(倫元投顧提供) 07:462021/10/14 財經 《今日財經懶人包》美台通膨壓力增 美CPI勁揚 進口車喊漲 08:042021/10/14 財經 實質資產抗通膨 後市潛利大 04:102021/10/14 投資理財 財經熱門新聞 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 散戶滅頂！長榮、陽明反彈快逃命 專家爆三雄最慘價位 - 財經 法人驚曝台積電3奈米延遲 老手看1數據嚇慘：有人偷看答案 - 財經 北京無統一時間表 不會主動武統 - 產業財經 - 旺報 1分鐘讀財經》危險了 台積電3奈米卡關？外資報告驚吐實情 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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