日本媒體引述文部科學省資料指出，去年日本中小學生自殺人數達40多年新高，曠課30天以上的學生人數也創歷年最多。

據文科省調查，COVID-19疫情去年讓學校停課、打亂校園腳步期間，有多達415名中小學生輕生，年齡層從小學到高中不等。

「朝日新聞」今天報導，415人的數字較前一年增加近100人，更是自1974年開始相關記錄以來的新高。

路透社指出，人們在意識到羞愧或不名譽後選擇自我了斷，在日本已有長年歷史。日本的自殺率也長年居七大工業國集團（G7）裡最高，過去15年好不容易才在全國努力下減少近4成自殺數，包括自2009年起連續10年呈減少趨勢。

但這次疫情使得日本2020年的自殺數在連降10年後再次回升，女性因疫情帶來的氛圍與財務壓力而自殺者增多，反之男性為此自殺者較少。此外文科省指出，曠課30日以上的學生超過19萬6127人，同樣創新高。（譯者：陳亦偉/核稿：嚴思祺）1101014

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