經過一週國際賽後，英格蘭超級足球聯賽第8輪比賽本週末回歸。英超本賽季的競爭十分激烈，除了排名前6的球隊之間僅有2分差距外，榜末的保級球隊也都相當接近，從第14名的水晶宮到20名的諾里奇，也只相差6分，也就是兩場比賽的勝負而已。值得注意的是，本季到目前為止，竟然還有4支球隊尚未開胡，分別是南安普敦(4和3敗)、班來(3和4敗)、紐卡索聯(3和4敗)和諾里奇(1和6敗)，這是英超自1992-93賽季成立以來，最多球隊在踢完7輪後仍未有勝場進帳的一次。

國際賽(或歐洲盃賽)後的一週容易出現冷門賽果，是彩迷心照不宣的秘技，原因無他，強隊通常有比較多的球員獲國家隊徵召，碰上國際賽期就需要為國出征，歐洲國腳還好，但如果球隊有比較多的美洲、非洲和亞洲球員，那體力的耗損就顯而易見，英超第4週就是國際賽期後的回歸，水晶宮3：0大勝熱刺拿首勝就是絕佳例子。歐洲盃賽也是強隊專屬，一週雙賽當然也會影響聯賽的發揮，10月2日的那個週末，歐洲五大聯賽的領先者就有皇馬、拜仁和PSG爆冷輸球，可見一斑。

本週又是國際賽後回歸，英超會不會出現幾場冷門賽果呢？

第一支必推球隊是紐卡索聯。上週英超最爆炸性的新聞，就是沙烏地阿拉伯公共投資基金(PIF)以3.05億英鎊收購紐卡索聯一案獲得通過，PIF的資產超過2500億英鎊，「喜鵲」由一支近年載浮載沉的中下游球隊，瞬間躍升為全球最有錢俱樂部。有個富爸爸的感覺真好，即使PIF的老闆沙爾曼王儲(Mohammed bin Salman)滿手鮮血被認為只是想要靠體育洗白，但喜鵲迷個個喜上眉梢，總算可以趕走那個吝嗇的老闆阿許利(Mike Ashley)。接手的球隊高層已經表態，1月的冬季轉會必買球星，目標是5年內奪英超冠軍。有了這麼振奮士氣的宣示，拿下本季首勝正合時宜，而且對手又是狀況低迷的熱刺。熱刺上一輪終於結束3連敗，但表現並沒有改善，前鋒肯恩(Harry Kane)還是在進球和助攻上掛零，本季只靠孫興慜獨撐大局，可別忘了孫興慜飛回亞洲踢了兩場世界盃資格賽，南韓兩場都靠他的進球才取得1勝1和，返回英超馬上能維持高檔演出嗎？因此本週末當推紐卡索聯主場贏得本季首勝。

第二支推薦的是南安普敦。「聖徒」最近吞下2連敗，但對手是狀況復甦的狼隊和榜首的切爾西，南安普敦本季曾踢平曼聯、西漢姆聯和曼城3支排名前十的球隊，防守表現在保級球隊裡算是不差。里茲聯上一輪擊敗沃特福德開胡，本季第一場完封對手，還讓沃特福德主帥穆尼奧斯(Xisco Munoz)成為本季第一個下台的教練，不過里茲聯目前傷兵不少，幾名主力菲利普斯(Kalvin Phillips)、艾寧(Luke Ayling)、科赫(Robin Koch)和班福特(Patrick Bamford)都缺陣，作客恐難以全身而退，因此本場推薦南安普敦勝。