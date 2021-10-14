高雄市鹽埕區府北路城中城大樓14日凌晨發生火警，高雄市消防局共出動75車159人趕往現場，一夜灌救，並逐戶、逐樓清查，把受困民眾救出。（中央社提供）

有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區城中城大樓，14日凌晨3點驚傳大火，由於火勢一發不可收拾，全棟12樓瞬間陷入火海，淒厲嘶吼、救命聲四起，雖然消防局一口氣出動40個分隊前往灌救，雲梯車不斷從高樓層拉出住戶，但仍造成嚴重傷亡，據高雄消防局至下午近2點統計，總計62人送醫，預估這場火警至少奪走30條性命，死者大都集中在7樓至10樓。

根據警消統計，傷亡最嚴重的樓層，分布在7樓至10樓，7樓目前有13戶，已全部搜索；8樓14戶，其中7戶尚未搜索；9樓登記17戶，已搜索8戶，仍有10戶以上未搜；10樓則有10戶已搜，已搜8戶，仍有13戶未搜；11樓則有11戶，4至5戶未搜。

至下午1點多為止，死傷最慘重的樓層集中在7樓以上，其中7樓5人命危、8樓5人命危、9樓9人命危、10樓6人命危，11樓2人命危，這四層共有27人被救出時已命危，其中又以9樓死者最多，光在樓梯間就被發現3人。

事發前，有附近居民表示，半夜疑似聽到爭吵聲，沒多久聽到爆炸聲響後，大樓一樓就燃起熊熊火焰。但鹽埕分局表示，調閱附近監視器，並沒有錄到可疑人士及起火影像。

內政部長徐國勇、高雄市長陳其邁、消防局長李清秀、警察局長黃明昭等人11時許也在現場發表談話。陳其邁表示，該起火警不排除是人為縱火，黃明昭則強調，已帶回四嫌疑人調查中

高雄城中城暗夜惡火！上百住戶受困 大樓全面狂燒已成廢墟