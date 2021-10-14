今年9月中旬中國大陸以檢出介殼蟲為由，暫停我釋迦與蓮霧輸入，為開拓海外市場，農委會公布釋迦及蓮霧海外拓銷獎勵基準，本次補貼以歐美航線最多，空運每公斤補助105元。

根據農委會「110／111年台灣釋迦及蓮霧海外拓銷獎勵期間及基準」指出，運銷獎勵以歐美地區國家的空運每公斤105元、海運每公斤20元最多；其次為中東地區國家空運每公斤70元、海運每公斤12元；再來是其他地區空運每公斤45元、海運每公斤9元。

若使用台大氣調櫃技術和農委會台東農改場鳳梨釋迦催熟及全果冷凍技術，每公斤運費再額外補貼5元，出口200公噸以上業績獎勵每公斤再加2元。

外銷目標上，目標今年12月1日至2022年3月31日釋迦外銷目標5000公噸，11月1日至2022年3月31日蓮霧外銷1000公噸。

農委會國際處處長林家榮表示，這次的外銷獎勵標準是去年釋迦外銷獎勵標準加50％，獎勵基準是現在空運費的三分之一，希望對外銷業者有幫助，也盡量幫助他們外銷。

只補助三分之一是否有誘因？林家榮說，鳳梨釋迦空運比例很少，大多還是靠海運，現在比較重要的是冷凍部分，釋迦不是放到冷凍庫就是冷凍釋迦，還要經過催熟、儲存、進入相關設施的食品加工廠等，這些對外銷業者來說不是很熟悉的流程，這個月會再和有意願的全果外銷業者討論。

林家榮指出，主要外銷目標市場還是日本和美加，其中日本的詢問度最高，目前鮮果釋迦還無法出口到日本，但日本對冷凍釋迦很有興趣，因為本身甜度高，在日本甜點市場很有潛力。