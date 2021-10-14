立法院內政委員會召委吳琪銘等立委，14日考察警政署反恐訓練中心，由內政部次長陳宗彥、警政署陳家欽署長及相關單位代表陪同視察演訓，警方最新引進的Lenco Bearcat G2防彈裝甲車及攻堅突擊梯車也都亮相參演，立委對警方辛勤訓練所展現的成果皆給予高度肯定。

警方最新引進的攻堅突擊梯登場演訓。（警政署提供）

警政署表示，反恐訓練中心作為反恐戰術及戰技訓練基地，為提升恐怖攻擊及重大治安事件應變處理能量，近年持續強化中央及地方特警單位訓練，在各項反恐實警演練中，包含高階指揮官戰術演練、行政院跨部會聯合演練、反恐維安與地方特警共同訓練等，以提升整合能力和應處能量，達到反恐訓練戰術與戰技兼備的目標。

立法院內政委員會召委吳琪銘等立委，14日至警政署反恐訓練中心考察。（警政署提供）

這次演練參考前年6月桃園車行遭歹徒持槍挾持事件及同年12月高雄炸彈客圍捕事件，由維安特勤隊、桃園市特勤中隊、刑事局偵查第五大隊(防爆小組)、新北市、台中市警犬隊等單位共同參演，警方最新引進之Lenco Bearcat G2防彈裝甲車及攻堅突擊梯車也登場，使整體戰術規劃及運用更加廣泛周全，展現警方聯合執勤的能力，一駁之前反恐訓練中心恐淪為蚊子館的誤解。