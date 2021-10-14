《英雄聯盟》世界大賽「小組賽」（Group Stage）即將進入賽程第4天，也是雙循環的第2輪賽事。第1輪的賽事結束後，韓國（LCK）及中國（LPL）賽區的隊伍幾乎包辦各小組戰績的前兩名，有機會晉級最後階段的淘汰賽。目前各組的戰況如下：

A組LCK第1種子DWG戰隊（DK）在首場比賽擊敗奪冠呼聲高的趣加鳳凰（FPX）後勢如破竹，接著分別擊敗歐洲賽區（LEC）第3種子惡棍（RGE）以及自入圍賽（Play-In Stage）晉級的北美C9戰隊，現以3戰全勝的戰績暫居第1。戰績2勝1敗的趣加鳳凰暫居第2。

B組LPL第1種子EDG戰隊擊敗由Faker領軍的T1戰隊後，現以3戰全勝的戰績暫居分組第1，戰績2勝1敗的T1戰隊暫居第2。

C組來自LPL的皇族RNG以3戰全勝的戰績暫居第1，PSG塔龍在Maple和Hanabi等台灣選手的精彩表現下，目前取得2勝1敗的戰績暫居第2。

D組LEC第1種子馬德里獅子（MAD）意外敗給北美賽區（LCS）第2種子TL戰隊，而LCK第2種子GEN.G戰隊在擊敗來自LPL的LNG戰隊後，又意外輸給馬德里獅子，目前由GEN.G及LNG兩隊以2勝1敗的戰績暫並列第1。

《英雄聯盟》世界大賽「小組賽」

回到小組賽的第2輪賽事，不同於第1輪每天都有A／B／C／D組的比賽，第2輪每天只會安排一個小組的比賽，第1天（10/15）的6場都是A組的比賽、第2天（10/16）的6場則是B組的比賽…以此類推至第4天（10/18）的D組。小組賽各組戰績排名前2的隊伍將晉級8強淘汰賽。

以下先就A組前2場的比賽進行分析，至於當天第3至第6場的比賽，建議可先觀察前2場比賽4隊當天的表現，若原本支持的隊伍狀態不錯，可選擇加碼支持並擴大可能的獲利。

10/15（五）19:00 DWG戰隊 @ 趣加鳳凰

A組第2輪的第1場比賽由DWG再次對上趣加鳳凰。前場比賽（10/11）兩隊交手由DWG取勝，從B／P階段（禁用／選用）就可以看出DWG是澈底研究過趣加鳳凰，不僅中路ShowMaker的勒布朗（Leblanc）完美壓制Doinb的加里歐（Galio），下路選出的好運姐（Miss Fortune）加上悠咪（Yuumi）的組合也能克制（Counter）對手的凱莎（Kaisa）與納帝魯斯（Nautilus）。全場比賽DWG四線（上路、中路、下路及輔助）經濟大幅領先，並打出18／2／43（擊殺數／死亡數／助攻數）、KDA值30.5的驚人數字，近乎完勝趣加鳳凰。本場比賽看好DWG能再次取勝，推薦可買不讓分－「DWG戰隊」勝。

10/15（五）20:00 C9戰隊 @ 惡棍

A組第2輪的第2場比賽由C9再次對上惡棍。來自LEC的惡棍原本實力就不差，下路Hans Sama作為隊伍的核心位置，即使是面對近乎無敵的DWG戰隊，個人也能拿下4／3／2的成績，表現不俗。另一方面，C9的發動機－中路「法王」Perkz的狀態依舊低迷，與趣加鳳凰的比賽（10/12），若Perkz的狀態能夠再好一些，C9相當有機會能擒下鳳凰。本場比賽兩隊實力差距不大，但看好目前狀態較佳惡棍能再次取勝，推薦可買不讓分－「惡棍」勝。